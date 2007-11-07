استعفای ابومازن در صورت شکست کنفرانس صلح بوش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه هاآرتص با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : "ابومازن" کنفرانس پائیزی در "آناپولیس" را آخرین فرصت برای احیاء روند صلح می‌ داند و اگر با شکست، این کنفرانس را ترک کند به احتمال قوی از سمت خود استعفا می دهد.

بر همین اساس، کمیته اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی نیز چند هفته قبل اعلام کرده بود که "هیچ موفقیتی را برای کنفرانس آناپولیس تصور نمی‌کند."

به نوشته این روزنامه، استعفای ابومازن از رهبری جنبش "فتح"، ضایعه ‌ای جدی خواهد بود، چرا که فرد مناسبی برای جایگزینی وی وجود ندارد و این امر سبب قدرت گرفتن "حماس" در تمام سرزمینهای فلسطینی می شود.

به نوشته هاآرتص، دلیل عمده دیگر برای استعفای احتمالی ابومازن تضغیف رهبری وی حتی درون حلقه تشکیلات فتح و مجموعه سرزمینهای در اختیار تشکیلات خودگردان فلسطین است .

بر پایه ادعای مسئولان اطلاعاتی ارتش رژیم صهیونیستی، در حلقه داخلی تشکیلات فتح شکاف ایجاد شده و به ویژه برخی از شاخه ‌های نظامی این سازمان نظیر "گردانهای شهدای الاقصی" از مدیریت سیاسی آن فاصله گرفته و در برخی نقاط کرانه باختری حاکمیتی مستقل اعمال می‌ کنند و همین امر تضعیف قدرت سیاسی فتح و تشکیلات خودگردان فلسطین در همه سرزمین فلسطینیان را فراهم ساخته است.

هاآرتص در پایان نوشت : در حال حاضر وظیفه اصلی تشکیلات خودگردان فلسطین تنها به پرداخت حقوق کارکنان اداری و امنیتی خود محدود شده است.

روز گذشته یک مسئول فلسطینی اعلام کرد: واشنگتن براساس توافقات اولیه درنظر دارد تا در 26 نوامبر(5 آذر) کنفرانس بین المللی صلح را در آناپولیس برگزار کند.



این کنفرانس در حالی برگزار خواهد شد که مردم و گروه های مبارز فلسطینی و بسیاری از کشورهای اسلامی و عربی و تحلیلگران و کارشناسان معتقدند با توجه به بیهوده بودن نشستها و کنفرانسهای گذشته درباره مسئله فلسطین به سبب جانبداری محض آنها از رژیم صهیونیستی، کنفرانس پائیزی نیز تنها به نفع رژیم صهیونیستی خواهد بود و هیچ سودی برای ملت فلسطین نخواهد داشت.