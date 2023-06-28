قرارگاه مشترک اربعین برای تسهیل تردد زوار در مرز مهران ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین کشور و استاندار ایلام ظهر روز چهارشنبه با عمید عاطف مدیر پایانه زرباطیه عراق دیدار و گفتگو کردند.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین کشور گفت: قرارگاه مشترک اربعین برای تسهیل تردد زوار در پایانه ایجاد شود چراکه این مهم یک توافق بین وزارت کشور ایران و عراق است.

میر احمدی افزود: با همکاری و همدلی باید تلاش کنیم که زوار در اربعین با مشکلی در تردد مواجه نشوند. وی ادامه داد: خواستاریم که یک نماینده تام اختیار در عراق و یک نماینده تام اختیار که توسط بهرام نیا استاندار ایلام در ایران معرفی می‌شود برای کنترل گیت های ورودی پایانه کار خود را آغاز کنند که بتوانیم با تفاهم گیت های خروجی را کنترل کنیم.

استاندار ایلام نیز در این دیدار با تاکید بر تسریع در ایجاد قرارگاه مشترک در پایانه، گفت: تمامی تلاش خود را برای برگزاری باشکوه کنگره اربعین بکار بگیریم.

بازدید از زیرساخت‌های اربعین در مهران و حضور در نشست ستاد اربعین از جمله برنامه‌های میر احمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد اربعین به ایلام است.