حضور دو فیلم ایرانی در جشنواره رم

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد فیلم "گره" در بخش مسابقه بین الملل و "جایی دنجا برای ماهی ها" در بخش مرور جشنواره مد فیلم رم به نمایش درمی آیند.

این دو فیلم از میان حدود 1000 فیلم ارسالی به دبیرخانه جشنواره برگزیده شده اند تا در بخش های رقابتی و غیررقابتی شرکت کنند. جایزه اصلی بخش مسابقه جشنواره رم مبلغ سه هزار یورو است که به فیلم برگزیده هیئت داوران اهداء می شود. به فیلم برگزیده تماشاگران نیز جایزه دو هزار یورویی تعلق می گیرد.

سیزدهمین دوره جشنواره بین المللی "مد فیلم" 17 تا 27 آبان‌ماه 86 در شهر رم ایتالیا برگزار می شود.