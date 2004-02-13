خودروي سمند با موتور پژو 206 عرضه مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پيام ايران خودرو، مهندس پروژه R2 اداره طراحي صنعتي ايران خودرو گفت: اين پروژه به منظور جايگزين كردن موتور پژو206 دنده اتوماتيك با موتور سمند اجرا مي شود.

مهندس محسن نوابي افزود: با اجراي اين پروژه ، موتور Tu5 پژو 206 دنده اتوماتيك روي سمند نصب مي شود.

وي افزود: اگرچه موتورTu5 از نظر حجمي حدود 200 سي سي از موتور سمند كه xu است پايين تر است ، اما مصرف و ميزان آلايندگي آن كمتر از موتور فعلي سمند است.

