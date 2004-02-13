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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۹:۲۳

مهندس پروژه R2 اداره طراحي صنعتي ايران خودرو:

خودروي سمند با موتور پژو 206 عرضه مي شود

خودروي سمند با موتور پژو 206 عرضه مي شود

با نصب موتورهاي جديد روي سمند مصرف بنزين و آلايندگي اين خودرو باز هم كاهش مي يابد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پيام ايران خودرو، مهندس پروژه R2 اداره طراحي صنعتي ايران خودرو گفت: اين پروژه به منظور جايگزين كردن موتور پژو206 دنده اتوماتيك با موتور سمند اجرا مي شود.
مهندس محسن نوابي افزود: با اجراي اين پروژه ، موتور Tu5 پژو 206 دنده اتوماتيك روي سمند نصب مي شود.
وي افزود: اگرچه موتورTu5 از نظر حجمي حدود 200 سي سي از موتور سمند كه xu  است پايين تر است ، اما مصرف و ميزان آلايندگي آن كمتر از موتور فعلي سمند است.

کد مطلب 58230

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