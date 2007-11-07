به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دبیرخانه ستاد مبارزه با محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و سینمایی وزارت ارشاد اعلام کرد، طی چند عملیات که در این استان با همکاری و هماهنگی نیروی انتظامی و اداره کل نظارت بر اماکن عمومی انجام شده، علاوه بر کشف فیلم‌های کپی غیرمجاز و غیراخلاقی، 36 واحد صنفی پلمب شده و 120 واحد صنفی عرضه‌کننده محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و سینمایی اخطاریه دریافت کرده‌اند.

اداره کل ارشاد استان سیستان و بلوچستان به منظور مقابله جدی با عرضه غیرمجاز محصولات سمعی و بصری و سینمایی، افراد متخلف را شناسایی و به دادگستری این استان معرفی می‌کند. گروه بازرسی اداره کل ارشاد استان قزوین نیز در شش ماه اول سال بیش از 25 هزار فیلم کپی غیرمجاز و غیراخلاقی را کشف و ضبط کرده است.

پلمب بیش از 66 واحد صنفی متخلف و صدور اخطاریه برای 80 واحد صنفی عرضه‌کننده محصولات غیرمجاز سمعی و بصری و سینمایی از دیگر اقدامات این گروه به شمار می‌رود.