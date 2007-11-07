بزرگترین باغ سیب استان یزد در تفت احداث شد

مهندس سید جمال سجادی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد با اشاره به اینکه این باغ در نوع خود اولین باغ سیب ارقام تجاری یزد محسوب می شود، افزود: در کاشت این نوع از پایه های مالینگ یک تا دوساله ارقام گلاب کهنز واستیوان استفاده شده است.
وی بهره گیری از روش قطره ای در آبیاری را از ویژگی های این باغ توصیف و خاطر نشان کرد: در احداث باغ 90 نفر از کشاورزان منطقه با سرمایه ای بالغ بر 740 میلیون ریال مشارکت کرده اند که 450 میلیون ریال آن از محل تسهیلات اعتباری بانکی تامین شده است.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد تصریح کرد: واگذاری زمین، تامین 13 هزار اصله نهال یارانه ای و ارائه خدمات فنی ومشاوره ای ازاقداماتی است که سازمان جهاد کشاورزی در راستای حمایت از ایجاد بزرگترین باغ سیب استان انجام داده است.
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