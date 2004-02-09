مرضيه دباغ درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه تشويق مردم براي شركت درانتخابات مهمترين فعاليت اين جمعيت خواهد بود، گفت: اين جمعيت آمادگي حمايت ازكانديدايي كه هم فكر وهم جهت با اهداف خود باشد را دارد.
وي ادامه داد: جمعيت زنان درتهران، از سهيلا جلودارزاده و ربابه رافعي و در استان اردبيل ازخانم موسوي حمايت مي كند.
دباغ درباره عملكرد مجلس ششم نيز اظهار داشت: مجلس ششم آنطور كه شايسته مردم بود كاري براي اين ملت انجام نداد اما اميدواريم مجلس هفتم اين كمبودها راجبران كنند و باتوجه به فرمايش رهبري مردم چون گذشته درانتخابات شركت كنند.
تا انتخابات اول اسفند با احزاب (16)
جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران در استان تهران ليست انتخاباتي ندارد
سخنگوي جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران گفت: جمعيت زنان در استان تهران ليست انتخاباتي ندارد .
مرضيه دباغ درگفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با اشاره به اينكه تشويق مردم براي شركت درانتخابات مهمترين فعاليت اين جمعيت خواهد بود، گفت: اين جمعيت آمادگي حمايت ازكانديدايي كه هم فكر وهم جهت با اهداف خود باشد را دارد.
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