شهر باستاني"ايذه "، نياز مند حمايت هاي مالي و معنوي است

جعفر مهر كيان ، مدير پروژه آياپير در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي "مهر"، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : شهر ايذه ، با نقش برجسته هاي متعددي كه دارد ، موزه اي زيبا در فضاي باز و چشمگير است .

وي افزود : اين نقش برجسته ها يا نگاركندها شامل شخصيت هاي انساني با حضور حيواناتي است كه در مراسم آئيني قرباني مي شده است .

مهر كيان با بيان اينكه ايذه را مي توان "شهر موزه فضاي باز ايران" بناميم تأكيد كرد : اين منطقه به لحاظ ميراث طبيعي و باستاني حائز اهميت است و شايستگي ثبت در ميراث طبيعي جهاني را نيز دارد .

وي با اشاره به اينكه اين شهرآثار زندگي مربوط به 20 هزار سال پيش را در بر گرفته ، تأكيد كرد : علي رغم تمام ويژگي هاي منحصر به فردي كه اين محوطه دارد ، متأسفانه هنوز از سوي ميراث فرهنگي كشور به پايگاه دائمي پژوهشي تبديل نشده است .

مدير پروژه آياپيرتصريح كرد : براي تداوم فعاليتهايي در تمام طول سال در ابعاد مختلف باستان شناسي ، مردم شناسي ، زبان و گويش ، هنرهاي سنتي ، مطالعات معماري ، مرمت و، حفظ و احياء نشر و اطلاع رساني انجام مي شود لازم است بستر سازي مناسبي براي ساماندهي به فعاليت هاي انجام شده ، همچنين جذب گردشگران و آشنا كردن دنيا با طبيعت باستاني زيبا و چشم نواز ايران زمين ، انجام شود .

وي با يادآوري اينكه در سال 1381 طي حكمي از سوي سازمان ميراث فرهنگي ، مقرر شد ساختماني كه در محوطه باستاني ايذه وجود دارد خريداري و به پايگاهي براي حضور پژوهشگران و مطالعات دامنه دارآنها تبديل شود، گفت : متأسفانه تا امروز براي اين امر هيچ اقدامي صورت نگرفته است .

مهر كيان افزود : براي داشتن پايگاهي دائمي براي مطالعه ، تحقيق ، دسته بندي اطلاعات بدست آمده ، نگهداري مناسب و در انتشار آنها، هيچ حمايتي از سوي سازمان ميراث فرهنگي كشور صورت نگرفته است .

مدير پروژه آياپير ، با اشاره به انجام اقدامات شناسائي بسياري كه توسط وي و چند تن از كارشناسان انجام شده است گفت : بابت فعاليت هايي كه تاكنون داشته ايم، به اهالي محل بدهكار هستيم چرا كه اغلب اقدامات فوق با حمايت هاي مالي و معنوي اين اهالي صورت گرفته است .

وي در ادامه از ساخت يك هتل به اسم آمفي تئاتر ، از سوي بخش خصوصي در نزديكي" اشكفت سلمان" خبر داد و گفت : اجازه ساخت آمفي تئاتر روباز صادر شده اما بدليل عدم نظارت مناسب بر منطقه ، متوليان اقدام به ساخت هتلي چند طبقه كرده اند ، اين در حالي است كه چند صد متر آنطرفتر ، در تنها هتل شهر پرنده پر نمي زند.

مهركيان، تهيه و تدوين زير ساختهاي اساسي و مطالعه شده براي گسترش جذب گردشگر به ايذه را بسيار ضروري اعلام كرد و افزود : بدون ايجاد زيرساخت هاي لازم ، شاهد اقدامات سودجويانه و بروز خسارت هاي جبران ناپذير به آثار تاريخي كشور خواهيم بود .

وي ، نداشتن پايگاه در ايذه را عاملي براي بروز اين سودجويي ها اعلام كرد و گفت : تاكنون دو حفاري غير مجاز در نقاط مختلف ايذه و تپه هاي باستاني آن صورت گرفته است .

وي پشتيباني مقامات محلي را تنها عامل دلگرمي اعلام كرد و گفت : ازطرف آموزش و پرورش منطقه يك مدرسه متروكه براي كارگاه فعاليت هاي پروژه اهدا شده است كه متأسفانه ، اعتبار لازم براي مرمت و تبديل آن به يك پايگاه پژوهشي را نداريم .

مهر كيان تصريح كرد در صورتي كه اعتبار لازم تأمين شود مي توانيم يكي از موزه هاي ديدني ايران را در اين منطقه تشكيل و امكان بازديدگردشگران داخلي و خارجي را از جاذبه هاي ايذه فراهم كنيم .

مدير پروژه آياپير با اشاره به اينكه تنها با 20 ميليون تومان مي توان امكانات لازم از قبيل آزمايشگاه ، كتابخانه ، اقامتگاه و مركز مطالعات راه اندازي خواهد شد گفت : اهالي منطقه، عاشق درك و دريافت اطلاعات مربوط به پيشينه تاريخي شهر هستند كه متأسفانه با شرايط فعلي، ما نه نمي توانيم امكانات مناسب را در اختيار آنها گذاشته و براي دانستن ياري اشان دهيم و نه مي توانيم معرف مناسبي براي شهر تاريخي ايذه به جهانيان باشيم .

آياپير ، نام ديگر ايذه ، از شهرهاي باستاني ايران در دوره عيلامي است . اين شهر در 210 كيلومتري شمال خاوري خوزستان ، در ميان رشته كوههاي زاگرس قرار دارد .