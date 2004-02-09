شوراي فرهنگي اجتماعي زنان مردم رابه راهپيمايي و شركت در انتخابات مجلس دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، شوراي فرهنگي اجتماعي زنان از مردم غيور وقهرمان ايران اسلامي به خصوص زنان مجاهد وصبور كشورمان دعوت مي كند تا با حضور خود در راهپيمايي يوم الله 22 بهمن وانتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي دسيسه هاي دشمنان اسلام را نقش برآب سازد.

گفتني است، انقلاب اسلامي ايران ، امروز، شاهد صحنه آزمايش ديگري است ، در آستانه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي ، اميد است مردم شريف ايران با شركت آگاهانه وگسترده خود در اين انتخابات مردمي كه ثمره انقلاب است بار ديگر فتنه دشمنان را با انتخاب نمايندگان اصلح وكار آمد در راستاي ايجاد مجلس خدمتگزار وسالم خنثي سازد.