علايق و منافع مشترك ايران و كره شمالي موجب نزديكي دو كشور به يكديگرشده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، كمال خرازى در اين ديدار ضمن ابراز رضايت از روابط دوستانه موجود ميان تهران و پيونگ يانگ گفت : علايق و منافع مشترك ميان جمهورى اسلامي ايران و كره شمالي باعث نزديكي دو كشور به يكديگر شده است .

وزير امورخارجه با استقبال ازگسترش روابط كره شمالي با كشورهاى همسايه خود، توسعه اين روابط را عامل مهمي در حل مشكلات منطقه ارزيابي كرد.

خرازى به ظرفيتهاى موجود براى همكارى هاى گوناگون ميان دو كشور اشاره كرد و لزوم رفع موانع براى افزايش همكاريها را مورد تاكيد قرار داد.

سفير جديد كره شمالي هم همكاريهاى خوب دو كشور در عرصه روابط دوجانبه و صحنه هاى بين المللي را مورد تقدير قرار داد و ابراز اميدوارى كرد در مدت ماموريت خود در تهران نقش مثبتي در پيشبرد روابط ايفا كند.