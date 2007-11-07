تاکید دوباره سارکوزی بر حق ایران در استفاده از انرژی هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیکولا سارکوزی در سخنرانی خود در کنگره آمریکا ضمن اذعان به حق ایران برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز، مردم ایران را مردمی بزرگ توصیف کرد و گفت که چنین مردمی شایسته تحریم نیستند.

همچنین به گزارش این خبرگزاری سارکوزی پیش از این سخنرانی، ضمن شرکت در جلسه "کمیته یهودیان آمریکا" در آنجا نیز دیدگاههای خود را درباره موضوع هسته ای ایران اعلام داشت.

وی که برای دریافت جایزه ای به نشست کمیته یهودیان آمریکا دعوت شده بود در آنجا ضمن اذعان به حق ایران برای بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز تاکید کرد که باید گفتگوها با ایران ادامه یابد.

رئیس جمهوری فرانسه تصریح کرد: به نظر من کشورهای عربی و از جمله ایران و سوریه حق دارند تا از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز استفاده کنند.

همچنین تقویت روابط بین آمریکا- فرانسه، روند صلح خاورمیانه ، لبنان و افغانستان و گرمای زمین ازدیگر مسائلی بود که این مقام فرانسوی در نشست کنگره آمریکا به آن اشاره و در عین حال تاکید کرد که روند صلح خاورمیانه مسیری بسیار طولانی را طی کرده است.

به گفته وی، فرانسه تا زمانی که افغانستان به آزادی دست یابد در آن کشور باقی خواهد ماند.

سارکوزی که در جمع اعضای کنگره آمریکا صحبت می کرد به آنان قول داد که روابط دو کشور را تقویت و ائتلافی قوی و دوستانه بین دو طرف، ایجاد خواهد کرد.

این مقام فرانسوی همچنین در اظهارات خود خواستار بهبود روابط دو کشور و همکاری نزدیک بین آنها درباره مسائل مختلفی همچون موضوع هسته ای ایران، روند صلح خاورمیانه و ثبات در لبنان شد.