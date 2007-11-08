- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا، از ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان خواست از ریاست ارتش کناره گیری کند.
- رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه ابراز امیدواری کرد که توافق آنکارا و واشنگتن منجر به ازبین رفتن شورشیان شود.
- میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان در تفلیس حالت فوق العاده اعلام کرد.
- جان نگروپونته معاون وزیر امورخارجه آمریکا اعلام کرد: واشنگتن به تعهداتش دربرابراسلام آباد پایبند خواهد بود.
- جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا درگفتگو با تلویزیون "آر.تی.ال" آلمان گفت : موضوع هسته ای ایران می تواند از طریق دیپلماتیک حل شود.
- نمایندگان جنبش حماس روزگذشته درغزه با حضور "اسماعیل هنیه" نخست وزیر دولت مردمی فلسطین، نشستی را درمجلس قانونگذاری برگزار کردند.
- شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله انتحاری درافغانستان را محکوم کرد.
- استفان هاربر نخست وزیر کانادا حالت فوق العاده درپاکستان را بسیار خطرناک توصیف کرد.
- سید حسن نصرالله دبیرکل جنبش حزب الله لبنان در یک پیام تلویزیونی اعلام کرد: رزمایشی که اخیرا نیروهای حزب الله اجرا کردند، پیام واضح و روشنی برای اسرائیل است.
- نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد: تا زمانی که نیاز به حضور فرانسه درافغانستان باشد، فرانسه در افغانستان باقی می ماند.
نظر شما