فرزاد حسنی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طول شبکه راه‌های استان هفت هزار و ۸۳۴ کیلومتر است که این میزان شامل ۶ هزار کیلومتر راه روستایی، ٢٢٦ کیلومتر بزرگراه، ٣٠٨ کیلومتر راه اصلی و یک هزار و ٣٠٠ کیلومتر راه فرعی است.

وی افزود: جاده‌های استان کردستان دارای ۶۶ نقطه حادثه خیز است که ۲۷ مورد آن پر تصادف و ۳۴ نقطه دارای تصادف و چهار نقطه هم نیازمند اصلاح است که رفع مشکلات ۳۲ مورد آن در حال مطالعه است.

حسنی اعلام کرد: امسال مطالعه ۱۶ نقطه حادثه خیز در جاده‌های استان در دستور کار بوده و جزو مصوبات ملی است که با جذب اعتباربرای حذف آنها نقاط اقدام می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کردستان افزود: پنج نقطه حادثه خیز دیگر نیز که از مصوبه سال‌های گذشته است در سال جاری اصلاح می‌شود.

حسنی اعلام کرد: خط کشی هزار و ۱۰۰ کیلومتر از محورهای استان از دیگر اقدامات هدف گذاری شده در سال جاری است که با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری بیش از ۳۰۰ کیلومتر از محورهای اصلی، فرعی و روستایی استان نیز بهسازی می‌شود.