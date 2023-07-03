حمل و نقل درون شهری زائران ایرانی در مکه از سرگرفته شد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، مرتضی نصراللهی با اشاره به ازسرگیری مجدد حمل و نقل درون شهری درمکه گفت: این خدمات که از سوی دست اندرکاران سعودی برای حجاج همه کشورهای ازظهرجمعه ۲ تیرمتوقف شده بود باردیگر از بعدازظهر روز گذشته و بامداد امروز( دوشنبه ۱۲ تیر) آغاز شد.

مسئول واحد حمل و نقل درون شهری مکه مکرمه افزود: درحال حاضرارائه خدمات درتمامی ایستگاهها روال عادی به خود گرفته است و این خدمات تا زمان حضور کاروان های ایرانی در مکه ادامه خواهد داشت.

بگفته وی سرویس های حمل و نقل درون شهری برای زائران ایرانی از بعدازظهر روز یکشنبه (۱۱ تیر) در ایستگاههای کدی، اجیاد و غزه و در ایستگاههای جمرات و باب علی از بامداد امروز دوشنبه (۱۲ تیر) برقرار شد.

نصراللهی با اشاره به اینکه درمکه ۴ ایستگاه اصلی و دو ایستگاه پشتیبان برای زائران ایرانی وجود دارد، افزود: از۴ ایستگاه اصلی دو ایستگاه یک مرحله ای و دو ایستگاه دو مرحله ای هستند؛ ایستگاههای اجیاد و غزه یک مرحله ای و ایستگاههای جمرات و کدی دو مرحله ای هستند ضمن اینکه ایستگاههای باب علی و باب ملک نقش ایستگاههای پشتیبان را دارند.

نصراللهی با اشاره به اینکه خدمات حمل و نقل درون شهری به صورت رایگان انجام می شود، گفت: اتوبوس ها، زائران را از هتل به حرم و از حرم به هتل منتقل می کنند و تلاش شده است رضایت زائران جلب شود.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات برای زیارت دوره زائران در مکه نیز از روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه (۱۷ ذی الحجه به تقویم عربستان) آغاز خواهد شد و حجاج می توانند از آن استفاده کنند.