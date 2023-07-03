به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در جریان بازدید از بیمارستان غدیر ضمن اشاره به اقدامات مناسبی که در زمینه بیمارستان سازی در سطح کشور انجام شده است، افزود: در حال حاضر ۵۱۰۰۰ تخت بیمارستانی و بیش از ۴۰۰۰ پروژه بهداشتی در سراسر کشور در حال ساخت است که این موضوع از لحاظ شاخص‌های جمعیتی و جغرافیایی در بین کشورهای منطقه سرآمد است.

وی همچنین از تحویل ۱۵۰۰۰ تخت بیمارستانی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰۰۰۰ تخت بیمارستانی در استان تهران در حال تکمیل است.

رحیمی با اشاره به رضایتمندی رهبری در فرمایشات ابتدای سال ۱۴۰۲ ایشان در جوار حرم مطهر رضوی از عملکرد حوزه سلامت به ویژه در بخش بیمارستان سازی، افزود: اولویت وزارت بهداشت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است که در این راستا پروژه‌های بیمارستانی متعددی در سال گذشته به بهره‌برداری رسیده و این موضوع در سال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت ضمن اشاره به بیش از ۲۵۰ پروژه آموزشی و بیش از ۳۰۰۰۰ تخت خوابگاهی در دست ساخت، تأکید کرد: دولت سیزدهم توجه ویژه‌ای به پروژه‌های نظام سلامت دارد که انعکاس این اقدامات به‌عنوان نمونه‌های موفق در کشور ضروری است.

بیمارستان غدیر در جنب بیمارستان شهدای تجریش احداث شده و دارای ۱۳ طبقه و ۸۲۱ تخت بیمارستانی است و به زودی با حضور رئیس‌جمهور به بهره برداری می‌رسد.

بیمارستان‌های شهدای تجریش و غدیر در مجموع با ۱۲۰۰ تخت بیمارستانی خدمت رسانی خواهند کرد.