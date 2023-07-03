اهدای اعضای بانوی مرگ مغزی به ۳ بیمار زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم خالقی اظهار کرد: در یکهزار و سیصدو سی و سومین عمل اهدای عضو از اهدا کننده مرگ مغزی؛ فاطمه هراتی ۴۹ ساله که از بیمارستان حکیم نیشابور به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد، پس از دریافت رضایت از خانواده اش، تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان کرد: قرنیه‌های زنده یاد فاطمه هراتی جهت پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.

وی افزود: همچنین قسمتی از پوست مرحومه فاطمه هراتی برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.