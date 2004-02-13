صادرات سنگهاي كار شده و نشده در 9 ماهه امسال 32 درصد افزايش يافت

نايب رييس خانه معدن ايران در گفت و گو با خبرنگار صنعت و معدن مهر گفت: صادرات سنگ هاي كار شده و نشده در 9 ماهه سالجاري با 32 درصد افزايش نسبت مدت مشابه سال قبل از 31 ميليون دلار به 41 ميليون دلار افزايش يافت.

محمد رضا بهرامن افزود: در سال گذشته حدود 16 ميليون و400 هزار دلار سنگ كار شده از كشور به خارج صادر شده كه با 40 درصد افزايش امسال به 23 ميليون دلار رسيده است.

وي با اشاره به مشكلات بخش معدن در كشور افزود: تغييرات سريع در ماشين آلات بخش معدن و تجهيز اين بخش به ماشين آلات پيشرفته و مدرن وهمچنين پايين آوردن تعرفه هاي تعريف شده در اين بخش دو نياز اصلي بخش معدن در شرايط كنوني است.

وي تصريح كرد: در10 سال گذشته صنايعي در ايران موفق بوده اند كه معدن پشتوانه آنها بوده اين در حالي است كه متاسفانه اين بخش در ايران تاكنون به طور جدي در نظر گرفته نشده وتوجه خاصي به آن نمي شود.

بهرامن، با اشاره به اينكه بخش معدن به هيچ وجه تقاضاي يارانه از دولت ندارد ، خواستار حذف عوارضي 20 درصدي براي واردات ماشين آلات بخش معدن از سوي دولت شد.

وي افزود: اين در شرايطي است كه براي واردات يك ماشين 300 هزار دلاري بايد 60 هزار دلارعوارض پرداخت شود و اين

موضوع بخش معدن را با مشكل مواجه كرده است.