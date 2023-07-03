به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری دوشنبه شب در دیدار رئیس دانشگاه پیام نور بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر استانی علم پایه است، چون تمامی ظرفیت‌های آن دانش محور و علم پایه است؛ ظرفیت‌های مهمی در استان همچون دریا، انرژی، حوزه کشاورزی و تجارت در منظومه پیشرفت بر اساس دانش طراحی، مدیریت، نظارت و بازتولید شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: اگر می‌بینید استان بوشهر در اقتصاد ایران سومین و اولین استان در تولید سرانه ملی است اما پیشرفت چندانی در آن مشاهده نمی‌شود علت آن این است که از ظرفیت‌های درون استان با دانش استفاده نشده است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه پیشرفت تمدن آفرین بر پایه‌های دانش و فناوری‌های نوین است گفت: دریا یک ثروت فوق العاده ای است که اگر دانش طراحی همراه با مدیریت اجرا و نظارت بهینه در عرصه کارآمد سازی پروژه‌ها و سپس بازتولید پروژه‌های نوین باشد، فوق العاده ثروت خوبی است؛ لذا اقتصاد دریا محور به عنوان یک اقتصاد استراتژیک و درآمدزا مطرح بوده ولی در حال حاضر این استان ۹۳۶ کیلومتر مرز آبی و ۷۰۷ مرز کرانه‌ای دارد اما این شرایط را احساس نمی‌کنیم.

آیت الله صفایی بوشهری گفت: زمانی که استان بوشهر برای موضوع منطقه آزاد تجاری مطرح شد، که البته آن طرح تجارت فیزیکی بود، بلافاصله تقاضا کردم که بوشهر منطقه ویژه علم و فناوری ایران شود و هرچند که رقبایی داشتیم اما بوشهر انتخاب شد اما با وجود اینکه چهار سال منطقه ویژه علم و فناوری ایران است و ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد اما متأسفانه کسی در استان موضوع را پیگیری نکرد.

امام جمعه بوشهر با اشاره به مزایای این طرح تصریح داشت: این مسئله باعث می‌شود اقتصاد علم وارد بوشهر شود و ترانزیت کالاهای مصرفی تبدیل به کالاهای علم شده و علم صادرات و واردات شود؛ برای حل این معضل سند بالادستی نوشته شده و باید مدیریت شود که در این قالب اجرا شود.

وی با بیان اینکه استان بوشهر در عرصه زیرساخت‌ها بهتر شده اما همچنان عقب است گفت: این استان در تراز زیرساختی در طبقه چهار قرار دارد اما ظرفیت آن بین المللی است و باید ظرفیت خود را در حد بین المللی برسانیم و به این سمت گرایش پیدا کنیم.

وی گفت: وقتی در نفت، گاز، انرژی هسته‌ای، حوزه کشاورزی و شیلات در سطح جهان تأثیر گذار هستیم، پس حتماً باید در حوزه دانشگاه‌ها و زیر ساخت‌های آن در سطح بین اللملی تأثیرگذار باشیم.

وی یادآور شد: دانشگاه‌های بوشهر باید فراتر از دانشگاه‌های کشور و سطح تدریس در آن بسیار بالا باشد.

آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه دانشجویان ما مدیران آینده این مملکت هستند و قطعاً باید از حیث ساختار شخصیت فرهنگی دارای آن قوام لازم باشند ابراز داشت: به همین دلیل روی کارهای فرهنگی و معماری شخصیتی تراز دانشجو انقلاب اسلامی لازم است کار ویژه شود تا این فردی که از این دانشگاه فارغ التحصیل می‌شود در کشور بماند و همراه در مسیر انقلاب و مردم باشد.

امام جمعه بوشهر توجه به تولید محصول فناورانه را مهمتر از انتشار مقاله در نشریات بین المللی دانست و گفت: رشته‌هایی که فناور هستند و تولید محصول می‌توانند انجام دهند به سمت تعاونی‌ها و شرکت‌های دانش بنیان و تولید محصول فناورانه به ویژه در تولید محصول دریا پایه هدایت شوند.

وی با بیان اینکه کوتاه نظری در نگاه‌ها ممنوع است، پیشنهاد ایجاد اردوگاه علمی پژوهشی تفریحی برای دانشگاه پیام نور در استان بوشهر را مطرح کرد و گفت: بایستی هدف‌های بزرگ برای استان داشت، اردوگاه علمی پژوهشی تفریحی برای دانشگاه پیام نور در استان بوشهر در حد بین المللی ایجاد شود تا گردشگر علمی از خانواده دانشگاه پیام نور وارد استان شود؛ همچنین در این فضا می‌توان نمایشگاه بین المللی علمی و موزه هم دایر کرد.