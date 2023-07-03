هوای کرج ناسالم شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آخرین داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت آلودگی هوای استان البرز، شاخص بر خط کیفیت هوا ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ایستگاه کرج هم‌اکنون بر روی عدد ۱۵۲ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌ها قرار دارد.

بر همین اساس شاخص آلودگی هوا در شهرستان‌های ساوجبلاغ و نظرآباد به ترتیب ۱۱۸ و ۱۱۴ است که بر این مبنا کیفیت هوای همه شهرستان‌ها در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

بر این اساس ساکنان استان البرز به ویژه گروه‌های حساس از جمله بیماران قلبی یا ریوی، کودکان و سالمندان به غیر از موارد ضروری از خانه خارج نشوند.