خسارت ۵۰ میلیارد ریالی طوفان به شبکه برق سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سرگزی صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، افزود: به دلیل طوفان شدید گرد و خاک و گرما در شمال استان از اول تیرماه، تاکنون ۵۰ میلیارد ریال به شبکه برق منطقه خسارت وارد شده است.

وی ادامه داد: خسارت وارده به شبکه برق سیستان و بلوچستان به تأسیسات و شبکه توزیع برق بوده و همچنان با تداوم شرایط بد آب و هوایی بروز خسارت‌های بیشتر محتمل است.

وی ادامه داد: برآورد خسارت نهایی سیل و توفان اخیر در سیستان و بلوچستان توسط تیم‌های ارزیاب در حال انجام بوده اما با توجه به تداوم بروز طوفان در منطقه سیستان، تمامی دستگاه‌های عضو مدیریت بحران در حال آماده باش کامل هستند.

وی افزود: در پی موج جدید وزش باد در منطقه سیستان از شب گذشته تاکنون در پنج شهرستان زابل، زهک، هامون، هیرمند و نیمروز ۴۰۳ نفر از مردم این منطقه‏ راهی بیمارستان و مراکز درمانی شدند.