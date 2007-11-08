هشتمین نمایشگاه بین المللی مبلمان در مشهد برگزار می شود

سید محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: تاکنون 140 شرکت داخلی و خارجی برای حضور در این دوره از نمایشگاه ثبت نام کرده اند و ثبت نام همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد افزود: در این دوره تاکنون نمایندگی شرکت های خارجی از کشورهای آلمان، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، بلژیک، ایران، ژاپن، چین، کره، سوئیس، مالزی، روسیه، ترکیه، تایوان برای حضور در نمایشگاه اعلام آمادگی کرده اند.

وی ادامه داد: شرکت کنندگان، توانمندی های خود را در فضایی به مساحت 17 هزار متر مربع و در قالب هفت سالن اصلی در معرض نمایش می گذارند.

سیدی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه امسال 10 گروه کالایی شامل مبلمان، تجهیزات دکوراسیون، ماشین آلات، ابزار، یراق آلات، مواد اصلی و اولیه مورد استفاده صنعت ساخت مبلمان و دکوراسیون، پوشش های تزئینی، روشنایی، سازندگان کابینت و خدمات طراحی دکوراسیون عرضه می شود.

وی هدف از برگزاری همزمان این دو نمایشگاه در قلب آسیا را نمایش آخرین خلاقیت ها و ایده های نوین به همراه توانمندی های فنی مهندسی در صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی و ایجاد زمینه های مناسب برای برقراری ارتباط و تبادل تجارب کاشناسان داخلی و خارجی و آشنایی با فناوری پیشرفته کشورهای کشورهای صنعتی برای توسعه صنایع داخلی و دسترسی صنعتگران و تولید کنندگان ایرانی به آخرین دستاوردهای صنعتی و تکنولوژِی در این زمینه اعلام کرد و یادآور شد: همزمان با این نمایشگاه، ایجاد موقعیت اقتصادی مناسبی برای تولیدکنندگان مهیا می شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی مشهد بیان داشت: پیام نمایشگاه، توسعه صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کننده و خدمات پس از فروش، ایجاد بازار کار و اشتغالزایی و زمینه سازی برای معرفی نوآوری ها و خلاقیت های موجود است.

این نمایشگاه از هفدهم دی ماه به مدت پنج روز از ساعت 16تا 22 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی مشهد پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.