تقديم به محضر مبارك علامه اميني صاحب دانشنامه بزرگ " الغد ير"

اكنون محمد بن عبدالله ،آخرين رسول الهي به سوي خلق خدا ، در آخرين حج ، ابو تراب را بر جهاز شتران بركشيد ه است و در اقدامي كه از وحي سر چشمه گرفته وظيفه دارد كه دين اسلام را به كمال برساند و رسالتش را تكميل كند . پس مكمل رسالت را در ولايت مي يابد آن هم به فرمان پروردگار جهانيان . و جانشين پس از خود را معرفي مي كند ؛ دستان علي را بالا مي برد تا تمام حواس مخاطبان به اين نقطه طلايي معطوف شود تا اين صحنه پر شكوه و تكرار ناشدني در ذهن ها ثبت شود و كلام رسول در جان ها براي هميشه به يادگار بماند كه فردا شاهدان صادق و متقيان آخرت اند يش و خيرخواه بني آدم بايد شهادت دهند كه ختام پيامبران فرمود ، هر كه را من مولا و آقايم اورا اين علي نيز مولا وآقا است اورا .

اين كلمه فقط پاره اي از خطبه بلند و غراي رسول حق است اما اصل خطبه مفصل به نوعي تذكر مباني اسلام براي هميشه است . آن چه به عنوان واقعه غدير مي شناسيم به آساني تا به اكنون به ما نرسيده است بلكه جهاني تلاش و مجاهدت طاقت فرسا ي جميع كثيري از عالمان حقيقت جو و حقيقت پو در كارنامه اثبات حقانيت غدير ثبت است كه برگ هايي از آن به خون آغشته است .

يكي از مجاهد مردان راه ولايت علي عالي اعلا ، علا مه اميني است با دانشنامه سترگ و مشعشع اش با عنوان "الغدير". الغدير تكرار ناشدني و ابطال ناپذير و خاضع كننده مخاطب است. الغدير تنها درپي اثبات ولايت اميرالمومنين علي (ع) با تتبع و كاوشي خستگي ناپذير نيست بلكه منبع الهام وحدت مسلمانان نيز است . زيرا از سويي ولايت علي و اولادش فرمان الهي است و از ديگر سو اين فرمان ، فرمان اكمال دين است و ابلاغ فرمان نيز به رسول خدا سپرده شده است . رسولي كه قبل از رسالت امين و راستكار و كردار بود و خداوند نيز در كلام مجيد تهديد كرده است كه اگر سخني خلا ف فرمان و خواست ما گويد رگ گردنش را مي زنيم !

تمام مسلمانان از تمام فرق و قبيله ها و ملل و با هر فرهنگ وتمدني ، از گذشته دور ونزديك ودر آينده به فرمان رسولي گردن نهاده ومي نهند كه به صداقت و درستي رفتار و كردار و گفتارش ايمان راسخ دارند . پس روشن ساختن همين موضوع كه واقعه غد ير ، روايتي مستند است كه صحنه آن را پيامبر ساخته و موضوع را ايشان به اذن خداوند اسلام تعيين كرده و متن را نيز آن حضرت تدارك ديده است ديگر جاي نفي و انكار نمي ماند .

علامه اميني چنين كرد . علامه فرموده است :" من براي نوشتن الغدير ، ده هزار كتاب را ( كه ممكن است هر كتاب چندين مجلد باشد ) از باي بسم الله تا تاي تمت را خوانده ام وبه صد هزار كتاب مراجعه كرده ام ." اين كار فقط در ايران يا عراق صورت نگرفت ؛ علامه اميني به كشورهاي بسياري سفر كرد تا شايد يك كتاب را ببيند . اين سفر در گرما و سرما تداوم داشت . مولف ارجمند و مجاهد الغدير هزاران برگ به رونويسي از كتاب ها پرداخت . براي اين كار كتابخانه اي معظم در نجف اشرف ترتيب داد . تا اين جهاد را به سر انجام نرساند از پا ننشست .

نكته مهمي كه كار صاحب الغدير را برتارك كتاب هاي ديگر مي نشاند منابعي است كه از آن ها براي ر سيدن به هدف مقدسش بهره گرفته است ؛ تمام مصادر ومنابع الغدير از علماي اهل سنت است . ونكته ديگر اين است كه آراي مولف در تاليفش تاثيري ندارد زيرا تمام منابع مورد استفاده در الغدير آمده است و هر سخن و مطلب و نقلي داراي ماخذ دقيق است. اتقان الغدير را دانشمندان نه فقط شيعه كه اصل نيست بلكه بزگان دانشمندان و عالمان اهل سنت و جماعت تاييد كرده اند و پس انتشار در باره آن مطلب گفته ونوشته اند. و نامه هاي زيادي به علامه نوشته اند كه تعداد زيادي آز اين نامه ها درمقدمه مجلدات الغدير آمده است.

ارزش كار صاحب الغدير وقتي درخشش واقعي خود را مي يابد كه بدانيم ، بسياري اصل رويداد را انكار يا تحريف كرده اند مثلا ابن تيميه گفت : حديث الولايه غدير بدون شك دروغ است . ابن حزم مي گويد : هيچ فرد موثقي حديث غدير را روايت نكرده است . برخي گفته اند : اصلا علي در آن سال حج نرفته است . و البته دكتر" ملحم ابراهيم اسود" در تعليقه اش بر ديوان" ابي تمام" نوشته است : واقعه غدير يكي از جنگ هاي معروف است . آن گاه وقتي كه علامه اميني اسناد حديث غدير را از 110 نفر صحابه نقل مي كند كه برخي به دشمني با علي (ع) اشتهار دارند، آن بافته پوك و پودر مي شود.نيز اين حديث شريف از سوي 85 نفر تابعين نيز تاييد و نقل مي شود . اين حديث را 360 نفر از علماي عامه از جمله برخي از صاحبان صحاح ( منابع متقن حديثي از نظر اهل سنت) در كتاب هاي خود ثبت كرده اند كه مرحوم علامه اميني همه را با مصادر آن ها ضبط كرده است . واين مشتي از خروارها خرواربا بركت در دانشنامه 20 جلدي الغدير به عربي است .

اين مختصر در روز با سعادت عيد ولايت و امامت ، عيد غدير خم به ساحت پاك علامه چنان برگ سبز ي تحفه درويش تقديم شده است . همواره با مولايش علي (ع) خدايش محشور كناد . كه پيشاپيش چنين بود ه است .

** با استفاده از كتاب , سيري در الغد ير ، محمد اميني نجفي ، چاپ اول 1370