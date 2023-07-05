ثبت ۱۴۷ هزار تخلف سرعت غیرمجاز در جاده های خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی بهمنی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: بر اساس آخرین دیتای سامانه‌های هوشمند تردد شماری، متوسط تردد روزانه از ابتدای سال در راه‌های استان به طور میانگین ۲۶۷۲ وسیله نقلیه به ازای هر محور بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی بیان‌کرد: تردد در محورهای استان حدود ۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که البته این شاخص در بخش وسایل نقلیه سواری شخصی بیش از ۸ درصد رشد در سفرها بوده است.

بهمنی افزود: آمار ورود و خروج استان حاکی از ورود بیش از ۱.۷ میلیون وسیله نقلیه و خروج بیش از ۱.۷ میلیون وسیله نقلیه از استان بوده است.

وی گفت: بیشترین حجم سفرهای ورودی به استان به ترتیب با مبدأ استان‌های خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، اصفهان بیشترین حجم سفرهای خروجی از استان به ترتیب به مقاصد خراسان رضوی، تهران و اصفهان بوده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: طی مدت زمان مذکور به ترتیب محورهای بیرجند _قاین، بیرجند_ سربیشه، بیرجند _ خوسف دارای بیشترین تردد وسایل نقلیه بوده‌اند.

بهمنی با اشاره به آمار مربوط به دوربین‌های پلاک‌خوان افزود: از ابتدای امسال بیش از ۱۵ میلیون و ۸۶۵ هزار و ۷۷ عملیات پلاک خوانی توسط دوربین‌های هوشمند، در راه‌های استان صورت گرفته است.

وی افزود: این امر منجر به شناسایی بیش از ۱۴۷ هزار تخلف سرعت شده که دیتای متخلفین برای پلیس راه به صورت هوشمند و آنلاین ارسال شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی یادآور شد: توصیه همیشگی به رعایت سقف سرعت مجاز و رانندگی با هوشیاری کامل و به ویژه پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب آلودگی را داریم تا سفری ایمن و بی خطر و کاهش آمار تصادفات و کشته‌های جاده‌ای رو داشته باشیم.