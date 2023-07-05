به گزارش خبرنگار مهر، علی غفاری شامگاه سه شنبه در دیدار با امام جمعه شاهرود اظهار کرد: با درایت مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل شاهد حضور معاونین در شهرستانها و بازدیدهای هفتگی هستیم تا از نزدیک و به شکل میدانی شاهد گره گشایی از مشکلات نیازمندان، فقرا و اقشار آُسیب پذیر باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در این بازدیدهای میدانی نیازمندیهای خانوادهها احصاء شده و با عینیت و مشاهده نارساییها تصمیمگیری درست و دقیق مورد توجه قرار میگیرد.
مدیر نظارت و بازرسی کمیته امداد استان اردبیل گفت: ما در شاهرود بالاترین آمار مددجویان تحت پوشش را در سطح استان داریم به طوری که ۲۷ درصد خانوارهای شاهرودی تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند.
غفاری به شرایط کوهستانی و منابع کم درآمدی اهالی این شهر و روستاها اشاره کرد و افزود: شرایط خاص این منطقه ایجاب میکند تا بر اساس بانک اطلاعات مددجویان حمایتهای جدی در حوزههای مختلف انجام شود.
وی ادامه داد: ما بدون محدودیت پرداخت تسهیلات اشتغالزا را برای افرادی که فاقد پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند انجام میدهیم و این پرداختی تسهیلات برای دهکهای ۶ به پایین انجام میشود.
مدیر نظارت و بازرسی کمیته امداد استان اردبیل خدمات غیرحضوری و الکترونیکی کمیته امداد را یادآور شد و بیان کرد: ۹۰ درصد خدمات کمیته امداد بدون مراجعه حضوری ارائه میشود که این امر رضایت جامعه هدف کمیته امداد را به همراه داشته است.
غفاری افزود: خانوادهها برای دریافت تسهیلات، جهیزیه نوعروسان، درخواست بهرهمندی از مسکن، وامهای کارگشایی و … به راحتی و از منازل خود میتوانند درخواست خود را ثبت و شرایط بهرهمندی از این حمایتهای کمیته امداد را فراهم کنند.
وی در مورد اشتغال کارفرمایی نیز گفت: در سالهای گذشته با پوشش دو تا سه نفر امکان پرداخت تسهیلات تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان فراهم بود ولی امسال حداقل اشتغال ۲۰ نفر تعیین شده تا به ازای هر اشتغال توسط کارفرمایان ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره در اختیار آنها قرار گیرد.
مدیر نظارت و بازرسی کمیته امداد استان اردبیل تسهیلات پرداختی برای هر مددجوی کارآفرین را تا ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: تلاش بر این است تا با پرداخت این تسهیلات خانوادههای تحت پوشش فرصت اشتغال مناسبی را فراهم کنند.
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