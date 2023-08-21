کمبود شعب بانکی ارائه کننده ارز اربعین در شهرستان های استان تهران

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: مسئولان بانک مرکزی برای رفاه حال زائران اربعین از دو برابر شدن شعب و باجه‌های بانک‌های اختصاص ارز اربعین خبر دادند، اما مردم از نبود شعب ارزی در استان تهران گلایه دارند و مجبورند برای دریافت دینار عراق به تهران و یا دیگر مناطق استان تهران مراجعه کنند.

هرساله یکی از مشکلاتی که زائران اربعین با آن مواجه هستند، تأمین ارز برای این سفر معنوی بوده است، اما امسال انتظار می‌رفت، با توجه به خبرهایی که مسئولین بانک مرکزی داده بودند، شاهد این مشکلات نباشیم، اما مردم در شهرستان‌های استان تهران همچنان با این معضل روبرو هستند.

چند روز است به ری می‌روم اما دست خالی بر می‌گردم

یکی از زائران اربعین در ورامین که از سرگردانی برای دریافت ارز از بانک‌ها گلایه مند بود و در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: دو روز است، که کار و زندگی ام را رها کرده و برای دریافت ارز به ری مراجعه کردم، که بانک در این شهرستان نیز شلوغ است و نتوانستم ارز دریافت کنم و دست خالی برگشته‌ام.

وی گفت: پاسپورت هم دریافت کردم و همه کارهایم را کرده‌ام، اما ارز پیدا نمی‌کنیم، بانک ملی، تجارت و سپه در ورامین مراجعه کردم اما ارز ندارند.

برای دریافت ارز زیارتی باید به ملارد و یا تهران و ری بروم

زائر دیگری از نبود ارز در ملارد خبر داد و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قصد رفتن به کربلا را دارم، اما بانک‌های ملارد هیچکدام ارز ندارند و می‌گویند، باید برای دریافت ارز به تهران یا شهریار بروید.

این زائر گفت: به سه بانک تجارت، سپه و ملی مراجعه کردم اما از صبح تا آخر وقت می‌گویند، ارز نداریم.

بسیاری از افراد سالخورده توان حضور در تهران برای دریافت ارز زیارتی در گرمای این روزها را ندارند

یک زائر جوان دماوندی نیز با بیان اینکه حق بزرگترها و پیرمردها این نیست، که در بانک‌ها سرگردان باشند، به خبرنگار مهر گفت: بسیاری از افراد توان حضور در تهران را در این گرما ندارند.

متأسفانه جمعیت کثیر ساکن در شهرستان‌های استان تهران از خدمات ارزی محروم هستند و تعداد اندک موجود در ری یا شهریار پاسخگوی مراجعین نیست.

مشکلات پیش روی زائران، صف‌های طولانی برای اخذ دینار در ری و حتی باجه‌های موجود در شهرهای مناطق دیگر استان ایجاد شده است، باعث شده که بسیاری از زائران از دریافت دینار ثبت‌نامی منصرف شوند.

هرسال ده‌ها هزار نفر از شهرستان‌های استان تهران در ایام اربعین برای زیارت به اماکن مقدس نجف و کربلا مشرف می‌شوند، که نیازمند توجه بیشتر به مردم در این مناطق برای دریافت ارز ضروری به نظر می‌رسد.

در پی افزایش شعب ارزی در سطح ورامین هستیم

معاون برنامه ریزی فرماندار ورامین در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مردم ورامین نیز مانند دیگر مردم استان تهران در تب و تاب آماده شدن برای سفر اربعین هستند و در چند روز گذشته اخباری مبنی بر فعال نبودن شعب ارزی در ورامین به ما رسید.

حسن فیروزی اضافه کرد: ما بلافاصله پس از شنیدن این مطلب مکاتبات را با استانداری تهران و شورای هماهنگی بانک‌های استان تهران آغاز کردیم، از روز گذشته شعبه پست بانک و سه زیرمجموعه روستایی ارائه ارز اربعین را آغاز کردند.

وی گفت: ما در پی افزایش شعب در سطح ورامین هستیم.

فیروزی اضافه کرد: مدارک دریافت ارز اربعین همان مدارکی است، که در رسانه‌ها و به طور کشوری اعلام شده است، اما شرط لازم آن است، که حتماً در سامانه زیارتی ثبت نام لازم را انجام داده باشند و پس از آن ارز را دریافت کنند.

به نظر می‌رسد، در دیگر شهرستان‌ها و مناطق استان تهران نیز بایستی شعب ارزی بانک‌ها فعال شده و در ورامین نیز دیگر بانک‌ها اقدام به عرضه ارز زیارتی کنند، تا زائران برای دریافت ارز سردرگم و معطل نباشند و لازم نباشد، ساعت‌ها در صف بمانند، یا به تهران و دیگر شهرستان‌های استان سفر کنند.

این در حالی است، که مسؤولان همواره تأکید دارند که زائران دینار مورد نیاز برای سفر خود را از داخل کشور تهیه کنند تا دچار مشکل نشوند.