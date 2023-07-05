به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسهای که با حضور رؤسای کمیتههای ستاد انتخابات و به ریاست معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی برگزار شد برای جلوگیری از شایعه پراکنی در خصوص شعبات و صندوقهای اخذ رأی پیشنهاد مرکز مانیتورینگ مطرح و جزئیات آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
با راهاندازی این مرکز به صورت لحظه به لحظه فرایند اخذ رأی در صندوقها رصد خواهد شد و از شایعه پراکنی های رایج در روز انتخابات جلوگیری به عمل خواهد آمد.
این مرکز شرایط اطلاعرسانی و پاسخگویی به سوالات در زمینه تعرفهها و فعالیت یا عدم فعالیت صندوقها را فراهم و درصورت انتشار اطلاعات خلاف واقع، زمینه برخورد با شایعه پراکنیها را برای دستگاههای متولی فراهم میسازد.
