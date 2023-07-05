۱۴ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۷

راه‌اندازی مرکز مانیتورینگ انتخابات خراسان رضوی

مشهد ـ مرکز مانیتورینگ انتخابات باهدف رصد لحظه به لحظه صندوق‌ها و جلوگیری از شایعه پراکنی در زمینه فعالیت شعبه‌های اخذ رأی خراسان رضوی در انتخابات اسفند سال جاری راه‌اندازی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه‌ای که با حضور رؤسای کمیته‌های ستاد انتخابات و به ریاست معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات استان خراسان رضوی برگزار شد برای جلوگیری از شایعه پراکنی در خصوص شعبات و صندوق‌های اخذ رأی پیشنهاد مرکز مانیتورینگ مطرح و جزئیات آن مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

با راه‌اندازی این مرکز به صورت لحظه به لحظه فرایند اخذ رأی در صندوق‌ها رصد خواهد شد و از شایعه پراکنی های رایج در روز انتخابات جلوگیری به عمل خواهد آمد.

این مرکز شرایط اطلاع‌رسانی و پاسخگویی به سوالات در زمینه تعرفه‌ها و فعالیت یا عدم فعالیت صندوق‌ها را فراهم و درصورت انتشار اطلاعات خلاف واقع، زمینه برخورد با شایعه پراکنی‌ها را برای دستگاه‌های متولی فراهم می‌سازد.

