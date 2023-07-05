جشن ازدواج آسان در عسلویه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر صبح چهارشنبه در مراسم جشن ازدواج آسان در شهرستان عسلویه با تبریک دهه امامت و ولایت اظهار داشت: در دهه مبارک امامت و ولایت ۲ طرح مهم و کم سابقه با دستور مقام عالی دولت در استان بوشهر با همکاری دستگاه‌های مرتبط با طرح جوانی جمعیت به عنوان ازدواج آسان و تأمین مسکن در سطح استان به صورت یکپارچه آغاز و در حال اجرا است.

اکبر پورات تصریح کرد: این ۲ طرح به مدت ۱۰ روز در سطح استان از جمعه هفته گذشته آغاز شده و مراسم باشکوهی برای اهدای زمین به والدین دارای فرزند سوم برگزار شده است.

وی افزود: از جمله شرایط واگذاری زمین به خانواده‌های دارای سه فرزند تنفس دو ساله و اقساط ۱۰ ساله بوده که هزار قطعه زمین برای این طرح در استان بوشهر اختصاص داده شده است.

واگذاری زمین در سطح ۱۰ شهرستان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر گفت: همچنین از ازدواج آسان در راستای تسهیل ازدواج به موازات طرح واگذاری زمین در سطح ۱۰ شهرستان استان در حال انجام است.

وی یادآور شد: در هر شهرستان حدود ۲۰ زوج با پشتیبانی فرمانداران، اداره کل بهزیستی، کمیته امداد و اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر زندگی مشترک خود را آغاز می‌کنند که تاکنون در شهرستان‌های دشتی، کنگان، دیر، تنگستان، گناوه، دیلم و اکنون عسلویه به انجام رسیده است.

پورات عنوان کرد: به هر یک از زوجین حواله جهیزیه ۵۲ میلیون تومانی از سوی اداره کل بهزیستی و کمیته امداد استان به همراه سفر مشهد مقدس با پشتیبانی و اسکان توسط اداره کل ورزش و جوانان استان و همچنین هدایای نقدی از سوی فرمانداران اهدا می‌شود.