برپایی «مهمونی بزرگ غدیر» در شهر قزوین

جواد نظری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشن‌های غدیر در سطح شهر قزوین اظهار کرد: جشنواره محلات غدیری در قزوین با رویکرد مردمی سازی دهه ولایت با همراهی مردم و هیئت‌های مذهبی برگزار خواهد شد.

مسئول تشکل‌های دینی تبلیغات اسلامی قزوین افزود: با همکاری هیئت‌های مذهبی و گروه‌های مردمی در تمامی بقاع متبرکه و هیئت‌های مذهبی استان قزوین جشن ولایت و عید غدیر برگزار خواهد شد.

دبیر اجرای جشن بزرگ «مهمونی بزرگ غدیر» شهر قزوین بیان کرد: بیش از ۲۰ محله سطح شهر قزوین در عید غدیر شاهد برگزاری جشن‌های ویژه این ایام و برنامه‌هایی همچون غرفه کودک، دیدار با سادات و جشن عقد اخوت خواهند بود.

وی با بیان اینکه این جشن‌ها با محوریت امامان محله خواهد بود، تصریح کرد: جشن بزرگ خیابانی نیز با همراهی و پشتیبانی دستگاه‌ها و اجرای هیئت‌ها و گروه‌های مردمی در شهر قزوین برگزار خواهد شد.

دبیر اجرای جشن بزرگ «مهمونی بزرگ غدیر» شهر قزوین ادامه داد: ویژه برنامه «مهمونی بزرگ غدیر» از ساعت ۱۷ روز پنجشنبه تا نماز مغرب در خیابان سپه قزوین برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این جشن خیابانی بیش از ۴۰ موکب حضور دارند، بیان کرد: این موکب ها با ارائه انواع خدمات فرهنگی و اجتماعی و مفرح به مردم ارادت خود را به حضرت امیر نشان خواهند داد.

نظری در پایان یادآور شد: باید خدا را برای این حضور گسترده مردمی در جشن‌های غدیر شاکر باشیم و امیدواریم روز به روز و سال به سال این جشن در سراسر کشور پررنگ‌تر شود.