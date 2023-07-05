به گزارش خبرنگار مهر، امیرعباس حقیقی نیک صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: در آستانه عید غدیر خم و به مناسبت عید غدیر، از روز چهارشنبه برنامه‌های متنوع فرهنگی، جشن و مدیحه‌سرایی، میز خدمت پاسخگویی، سلسله نشست‌های ولایت فقیه و … در حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ (ع) برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: مراسم جشن بزرگ عید سعید غدیر در شام عید غدیر در شبستان امام خمینی (ره) همراه با نماز مغرب و عشا با سخنرانی حجت‌اسلام والمسلمین فرحزاد و با مدیحه‌سرایی حاج مرتضی خلیلی از ذاکران عصمت و طهارت (ع) برگزار می‌شود. این مراسم در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه همراه با نورافشانی همراه خواهد بود.

به گفته این مقام مسئول همچنین قرائت کامل خطبه غدیر در روز جمعه ۱۶ تیرماه ساعت ۸ صبح در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی الکاظم علیه السلام با سخنرانی و مداحی حجت الاسلام حسین آبادی برگزار می‌شود.

حقیقی از اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) همراه با جشن روز عید غدیر و قرائت زیارت آل یاسین در رواق «دالرذکر» ویژه بانوان در حرم مطهر حضرت شاه‌چراغ خبر داد.

وی تاکید کرد: به‌مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر، شاد پیمایی غدیر همراه با توزیع بزرگترین کیک طبقاتی جهان در شیراز برگزار می‌شود که این برنامه روز جمعه، ۱۶ تیرماه از ساعت ۱۷ از میدان شهدا شیراز آغاز شده و به سمت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاه‌چراغ (ع) ادامه دارد.

