660 هزار راس دام در لرستان واکسینه می شوند

دکتر جواد گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در فاز دوم واکسیناسیون عمومی همزمان با سراسر کشور 160 هزار راس دام سنگین و500 هزار دام سبک علیه تب برفکی واکسینه می شوند.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح به مدت یک ماه به طول می انجامد، اظهار داشت: در این مرحله 80 گروه اجرایی اعم از دولتی و خصوصی و 12 اکیپ نظارتی حضور دارند.

گودرزی اجرای طرح واکسیناسیون تب برفکی را برای دامداران رایگان عنوان کرد و گفت: در مرحله چهاردهم این طرح بعد از گذشت هشت روز از انجام واکسیناسیون عملیات پایش و نمونه برداری از دامها صورت می گیرد.

سرپرست اداره کل دامپزشکی لرستان یادآور شد: در سیزدهمین دوره این طرح، 150 هزار راس دام سنگین در استان واکسینه شدند.