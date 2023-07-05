ارائه خدمات ماندگار هدف مجموعه مدیریت شهری کرج

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کیانی در آئین بهرهبرداری از فضای سبز شهری منطقه ۶ (پارک نیلوفر) که روز چهارشنبه ۱۴ تیرماه برگزار شد، اظهار داشت: بسیار خرسندم امروز چند پروژه به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال در اختیار شهروندان محترم قرار میگیرد.
وی با بیان اینکه از این پس هر هفته در مناطق ۱۰ گانه شاهد بهرهبرداری از پروژههای شهری خواهیم بود، عنوان کرد: این رویکرد در مناطق کم برخوردار بیش از گذشته خواهد بود.
شهردار کرج گفت: در کنار پروژههای فضای سبز، بهسازی آسفالت معابر و توجه به مناطق کم برخوردار از برنامههای است که مورد توجه قرار دارد.
کیانی خاطرنشان کرد: پاسخگویی درست و به موقع به مطالبههای شهروندان از اولویتهای مجموعه مدیریت شهری است.
شهردار کرج در ادامه با اشاره به اینکه در سالجاری پروژههای بزرگی آغاز و به بهرهبرداری میرسد، گفت: پروژه میدان جمهوری، تقاطع ۴۵ متری گلشهر و فلکه اول رجایی شهر از طرحهای بزرگی است که آغاز و در اختیار شهروندان قرار میگیرد.
وی یادآور شد: تلاش اعضای شورای ششم و مجموعه مدیریت شهری ارائه خدمات ماندگار به شهروندان است.
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