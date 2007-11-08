صدرنشین در کرمانشاه متوقف شد / عملکرد ضعیف شاگردان قطبی

به گزارش خبرنگارمهر، در نخستین دیدار از هفته سیزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر- جام خلیج فارس - تیم های فوتبال شیرین فراز کرمانشاه و پرسپولیس تهران از ساعت 14:45 دقیقه امروز در ورزشگاه آزادی کرمانشاه برابر هم به میدان رفتند که در پایان نیمه اول این مسابقه دو تیم به تساوی بدون گل رضایت دادند.

برپایه این گزارش، در این دیدار که قضاوت آن برعهده خداداد افشاریان بود، بدرا جاکیتا و حمید تبریزی از شیرین فراز کرمانشاه و سپهر حیدری از پرسپولیس تهران از داور مسابقه کارت زرد دریافت کردند.

همچنین عملکرد ضعیف بازیکنان تیم های شیرین فراز کرمانشاه و پرسپولیس تهران باعث شده بود هواداران فوتبال، شاهد یک بازی سرد و کسل کننده از جانب دو تیم شاهد باشند.

در سایر دیدارهای امروز دو بازی زیر در جریان است که نیمه اول آنها هنوز به پایان نرسیده است:

* استقلال اهواز - پیکان تهران

* برق شیراز- صباباتری تهران