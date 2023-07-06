دهه ولایت فرصت مناسبی برای تبیین ارزش های اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد سادات روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک ایام دهه ولایت و عید سعید غدیر خم، اظهار کرد: دهه ولایت و امامت که برگرفته از دو عید بزرگ اسلامی قربان و غدیر است فرصت مناسبی برای تبیین ابعاد معرفتی این دو رخداد بزرگ تاریخی و جایگاه ولایت در حاکمیت نظام اسلامی است.
وی افزود: دهه ولایت فرصت مغتنمی برای بازخوانی نقش و جایگاه ولایت در جامعهسازی، دولتسازی و ملتسازی و معرفی ابرمرد عالم بشریت و انسان کامل، حضرت علی (ع) به عنوان بهترین و کاملترین الگوی مطلوب حاکمیت و چراغ راه هدایت در عصر جاهلیت مدرن و افول نظامهای سکولار و ضد دینی است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان تصریح کرد: تقویت الفت و همدلی در جامعه، احیای عقد اخوت و برادری در بین مؤمنین، معرفی شخصیت امام علی (ع) و سیره علوی به عنوان الگوی مطلوب حکمرانی، تبیین نقش ولایت در استحکام ساختار نظام جمهوری اسلامی به عنوان الگوی پیشرفت در بین سایر نظامهای سیاسی، نقش حاکمیت ولایی در وحدت و بیداری جوامع اسلامی و تبیین نسبت غدیر و مهدویت و نقش انتظار در تحقق اهداف غدیر و امام زمان (عج) به عنوان اقامه کننده عدل علوی، از مهمترین پیامها و کارکردهای دهه ولایت و امامت است.
حجتالاسلام سادات افزود: برگزاری نشستهای تبیینی با موضوع ولایت، برپایی مراسمات مردمی جشن و سرور، تبلیغات محیطی، احیای کمکهای مومنانه و طبخ غذا و توزیع آن در بین محرومین با تاسی به سیره حضرت علی (ع) ، تکریم سادات و ذریه پیامبر عظیمالشان اسلام، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد به ویژه زندانیان سید، برپایی ایستگاههای صلواتی، برگزاری برنامههای شاد و فاخر فرهنگی، مسابقات خطبهخوانی غدیر از جمله مهمترین برنامههای ایام دهه ولایت در استان فرهنگی کردستان است.
وی تصریح کرد: استان کردستان مهد دلبستگی به خاندان وحی و رسالت است و عشق به اهل بیت (علیهم السلام) و جلوههای باشکوه آن مثالزدنی و کم نظیر است.
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