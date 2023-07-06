روحیه شهادت طلبی پلیس باعث عظمت و اقتدار نظام اسلامی است

به‬ گزارش‬ خبرنگار‬ مهر، ‬ سردار‬ جمال سلمانی‬ ظهر‬ پنجشنبه در حاشیه مراسم تشییع و خاکسپاری شهید مدافع وطن ستوان دوم مجید سلیم زاده در این باره گفت: شهادت نماد مظلومیت یک ملت نیست، بلکه پافشاری بر یک حرکت منسجم برای رسیدن به اهداف مقدسی است که خیر دنیا و آخرت در آن است و از مصادیق عاقبت به خیری است.

وی با بیان اینکه شهداء با شناخت، آگاهی و معرفت و بصیرت راه را به درستی شناخته‌اند و در این مسیر حرکت کرده‌اند، اضافه کرد: برابر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی ماموران نیروی انتظامی مجاهدین فی سبیل الله هستند و همواره برای دفاع از کیان کشور حاضرند جان خود را فدا کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: روحیه شهادت طلبی و ایثار همواره برای ایران اسلامی عظمت و افتخارآفرین بوده و خوشا به حال شهداء که پایگاه و منزلت بالایی در میان مردم، اولیا الهی و حضرت باری تعالی دارند.

این مسئول انتظامی با بیان اینکه هیچ مقامی بالاتر از مقام شهداء در نزد خداوند نیست، اظهار کرد: امروز مسیری که شهید مجید سلیم زاده در آن گام برداشته همان وارد شدن به حریم خلوت الهی و میهمان شدن بر سر سفره ضیافت الهی است.

سردار سلمانی شهدا فراجا را بهترین الگو را برای جامعه امروزی و خانواده‌هایشان دانست و خاطرنشان کرد: امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا، جانبازان ایثارگران و خانواده‌های معظم آنها دارای اقتدار در سطح منطقه و جهان است. ‏‌

وی در پایان گفت: اینجانب شهادت شهید «مجید سلیم زاده» از کارکنان خدوم یگان ویژه استان ایلام را به خانواده ایشان، فرماندهان و افسران جان برکف فرمانده انتظامی استان، عموم ملت شهیدپرور استان و مردم بزرگوار شهرستان چرداول تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای روح مطهر این شهید والامقام، علّو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسألت دارم.‏