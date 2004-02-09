سرمربي نفتچي : مشكلات زيادي داريم

" يوري سركيسيان" فوق ليسانس تربيت بدني كه مدت 18 سال است هدايت تيم نفتچي را بر عهده دارد ، در اين مدت 9 عنوان قهرماني ، 8 نايب قهرماني و يك عنوان سومي رقابتهاي فوتبال باشگاهي ازبكستان را كسب كرده است و به گفته خودش براي چهارمين بار است كه به ايران مي آيد و براي نخستين بار هم تيم خود را در اصفهان هدايت خواهد كرد . وي به خبرنگاران اعزامي "مهر" به اصفهان گفت : تيم ما مشكلات بسياري دارد . 4 نفر از بهترين بازيكنان ما كه دو نفر از آنها مدافع و دو نفر ديگر مهاجم هستند ، مصدوم شده اند و امكان همراهي تيم ما را در بازي فردا ندارند .

وي در مورد شناخت خود از تيم سپاهان و پيش بيني نتيجه بازي گفت : متاسفانه هيچ شناختي از حريف فرداي خود ندارم و فقط مي دانم كه حتما بايد تيم بسيار قدرتمندي باشد چون در سال گذشته قهرمان فوتبال ايران شده است . به نتيجه بازي هم فكر نمي كنم و فقط تلاش مي كنم تا بهترين نمايش ممكن را از خود ارائه دهيم . تيم ما بدليل آغاز نشدن رقابتهاي فوتبال باشگاهي در ازبكستان از شرايط بازي بدور است ولي آن چيزي اهميت دارد كه در زمين ارائه شود .

وي درباره پيش بيني نتيجه بازي اظهار داشت : نتيجه بازي را قبل از شروع آن بايد از تماشاگران پرسيد . ولي فقط اين مورد را به شما بگويم كه برخلاف باور ديگر كشورها، ما همانند روس ها بازي فوتبال را به صورت قدرتي ارائه نمي كنيم .

سركيسيان در پايان از برخورد خوب ميزبانان اصفهاني خود تشكر كرد و از خبرنگاران حاضر در اين گفتگو نيز خواست تا براي موفقيت تيم وي دعا كنند !