خداوند علی (ع) را در میان امت اسلامی برجسته کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری پنج شنبه شب در جشن بزرگ سادات گناوه با اشاره به اینکه جشن بزرگ سادات نسبت به مجالس دیگر این ایام دارای ویژگی برتری است اظهار داشت: این مجلس علاوه بر جشن غدیر دارای ویژگی‌های برتری است که شرکت کنندگان آن از سادات بزرگوار شهرستان گناوه هستند و امتیاز دیگر در کنار مرقد سید بزرگوار «سیدرضا کاظمی» از سادات جلیل القدر و مورد تکریم و تجلیل مردم ارادتمند به اهل بیت در این منطقه برگزار می‌شود.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری اشاره به غدیر و شخصیت امیرالمومنین علی (ع) اظهار داشت: با نگاهی به قرآن کریم و مروری بر کلام وحی بر اساس نظر مفسران بزرگ آیات متعددی همچون آیه ولایت و مباهله به فضیلت نام و وصف امیرالمومنین علی (ع) اشاره کرده است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: قرآن مالامال از نام علی (ع)، پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) است.

وی با اشاره به آیه شریفه «إنّما وَلیّکُم اللهُ وَ رسولُهُ وَ الّذینَ آمَنوا الّذینَ یُقیمونَ الصّلاةَ وَ یُؤتونَ الزَّکاةَ وَ هُم راکعونَ» بیان کرد: در این آیه خداوند متعال ولی را در سه قالب معرفی می‌کند که اول خدا، دوم رسول خدا و در مرحله سوم نامی نمی‌برد اما چنان زیبا تمجید و تعریف می‌کند که معنای آن شخصیتی جز امیرالمومنین علی (ع) نیست.

وی گفت: در تاریخ بگردید چه کسی مانند امیرمومنان علی (ع) را پیدا می‌کنید که در اوج ایمان بوده و جز اولین ایمان آوردگان به نبی مکرم اسلام است و مشخصه بارز ایشان در حال نماز بودن و زکات و صدقه می‌دهند، احسان می‌کنند و در حالت رکوع این اقدام خداپسندانه را انجام می‌دهند و این شخصیت والای امیرالمومنین علی (ع) است.

واژگانی که با علی (ع) تفسیر می‌شوند

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اگر امیرالمومنین علی (ع) در روز عید غدیر به منصب امامت و ولایت مفتخر می‌شود به دلیل ویژگی‌های عبادت، جهاد، شجاعت، ایثار، گذشت، مهربانی در وجود ایشان است.

وی ادامه داد: واژه‌هایی وجود دارد که اگر امیرالمومنین علی (ع) به دنیا نمی‌آمد و در جامعه اسلامی زندگی نمی‌کرد هرگز این واژه‌ها تعبیر و تفسیر نمی‌شد.

وی گفت: شجاعت، جهاد، ایثار، زهد واژگانی است که با وجود امیرالمومنین علی (ع) تفسیر شد و این شخصیت آن حضرت است.

امام علی (ع) فدایی پیامبر (ص)

وی با بیان اینکه امام علی (ع) فدایی پیامبر اکرم (ص) است خاطرنشان کرد: در زمانی که پیامبر گرامی اسلام (ص) از طرف قریش مورد تهدید قرار می‌گیرد و پیشنهاد می‌شود که در بستر پیامبر (ص) بخوابند، داوطلب در این جریان یک نفر و آن وجود امیرالمومنین علی (ع) است که با تمام وجود از این جریان استقبال می‌کند.

وی ادامه داد: مشرکین موقعی که می‌بینند به جای پیامبر گرامی اسلام (ص)، امیرالمومنین علی (ع) استراحت کرده وحشت زده فرار می‌کنند اما فردای آن روز به علی (ع) از طرف خداوند لوح تقدیر اهدا می‌شود و چه زیباست که خداوند متعال جایزه به بهترین بنده خود عنایت کند.

وی ادامه داد: در جریان مباهله آن حضرت در کنار پیامبر (ص)، حضرت فاطمه (س) و امام حسن (ع) و امام حسین (ع) قرار می‌گیرد و در این آیه مباهله «انفسنا»، نفس پیامبر کسی جز علی نیست و قرآن و خدای پیامبر (ص) از امام علی (ع) به عنوان نفس نفیس پیامبر (ص) یاد می‌کند و همه اینها عظمت امیرالمومنین علی (ع) است.

وی گفت: حسودان حسادت بورزند، دشمنان امیرالمومنین دشمنی کنند، اینها مهم نیست عمده سخن این است که خداوند امیرالمومنین علی (ع) را در میان امت اسلامی برجسته کرده و بلند جلوه داده و به عنوان نفس نفیس پیامبر (ص) یاد کرده است.

وی با اشاره به تولد امام علی (ع) در خانه کعبه گفت: مروری بر زیبایی‌های زندگی امیرالمومنین علی (ع) نشان می‌دهد از بدو تولد در خانه خانه و به میزبانی خدا آغاز شد و در تاریخ چنین واقعه‌ای سراغ نخواهیم داشت.

وی گفت: در آنجا که دیوار خانه کعبه ترک برداشته است و عده‌ای کوشیدند تا ترک دیوار کعبه را از بین ببرند اما تا تاریخ باقی است این نشان باید بماند که علی (ع) زاده خانه کعبه و در دامان پیامبر خدا (ص) رشد کرده و تربیت یافته است.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه و منزلت سادات و برگزاری جشن بزرگ سادات گفت: سادات این شهرستان هر سال در روز غدیر مجلس جشن برپا می‌کنند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت: خداوند سه سوره کوثر، ضحی و انشراح را برای تسلی خاطر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل کرده است.

وی تصریح کرد: سوره «کوثر» مربوط به سادات است و خداوند به پیامبر (ص) می‌فرمایید که نگران زخم زبان‌ها نباش که می‌گویند تو فرزند نداری ما به تو کوثر دادیم.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری گفت: کوثر در لغت به معنای خیر کثیر است و معنای خیر کثیر کسی جز فاطمه زهرا، صدیقه طاهره (س) نیست.

وی ادامه داد: این خواسته خداوند است که از نسل حضرت فاطمه (س) در سراسر کره زمین فرزندانی به عنوان خیر کثیر که ما از آنها به عنوان سادات محمدی، علوی و فاطمی یاد می‌کنیم در دنیا گسترش پیدا کند.

وی با اشاره به روایت‌هایی در منزلت و تکریم سادات گفت: سادات بر خود ببالید که شما از نسل علی (ع) و فاطمه (س) و در نتیجه از نسل رسول خاتم محمد مصطفی (ص) هستید.