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۱۹ آبان ۱۳۸۶، ۱۵:۳۸

سهمیه بنزین خودروهای مسافربری بین شهری زنجان افزایش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان حمل و نقل و پایانه های استان زنجان از افزایش سهمیه بنزین خودروهای مسافربری بین شهری با پلاک عمومی این استان تا سقف 1200 لیتر در ماه خبر داد.

عبد الرضاعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: سهمیه بنزین خودروهای مسافربری بین شهری افزایش یافته و کارت‌های سوخت این سواریها، صادر شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: کارت‌های سوخت، تنها به مالکینی داده خواهد شد که دارای سند مالکیت و مدرک معتبرجهت احرازهویت بوده و همچنین دارای کارت هوشمند ناوگان صادره از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان باشند.

علی اکبری افزود: رانندگانی که کارت هوشمند خود را از استان دیگری دریافت نموده‌اند، باید برای تحویل کارت سوخت خود به همان استان مراجعه کنند.

وی یادآورشد: مالکین سواری‌های مسافربری عمومی فعال در استان که قبلاً کارت سوخت 800 لیتری دریافت نموده، اما فاقد مشخصات مورد نیاز این سازمان هستند، می‌توانند نسبت به تکمیل مشخصات مربوطه اقدام نمایند تا امکان صدور کارت المثنی میسر شود.

کد مطلب 582971

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