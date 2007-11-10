سهمیه بنزین خودروهای مسافربری بین شهری زنجان افزایش یافت

عبد الرضاعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان گفت: سهمیه بنزین خودروهای مسافربری بین شهری افزایش یافته و کارت‌های سوخت این سواریها، صادر شده و در اختیار این سازمان قرار گرفته است.

وی افزود: کارت‌های سوخت، تنها به مالکینی داده خواهد شد که دارای سند مالکیت و مدرک معتبرجهت احرازهویت بوده و همچنین دارای کارت هوشمند ناوگان صادره از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه‌های استان زنجان باشند.

علی اکبری افزود: رانندگانی که کارت هوشمند خود را از استان دیگری دریافت نموده‌اند، باید برای تحویل کارت سوخت خود به همان استان مراجعه کنند.