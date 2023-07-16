نظرات نخبگان جامعه را به کار بگیریم

اعظم خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لزوم استفاده از نظر نخبگان جامعه اظهار کرد: بین پژوهشگر و آن شخصی که مجری یا مدیر است که می‌تواند نتایج پژوهشگر را اجرا کند باید ارتباط انسانی متقابل و تعامل برقرار شود که یافته‌های آن را قبول کند و در واقع به عنوان یک عضو اندیشه‌ورز، باید کسی باشد که اهل تخصص و تفحص باشد.

وی افزود: نخبه باید اطلاعاتی را که از طریق علمی به دست می‌آورد و راهکارهایی را که می‌دهد و اینکه چقدر به این راهکارها اهمیت داده می‌شود و به آن برمی‌گردد و به آن مدیر یا مسئولی که قدرت اجرایی دارد به آن فرد نخبه قدرت اجرایی ندارد و یافته‌های علمی‌اش را در اختیار او قرار می‌دهد و آن مجری باید آن را قبول کند تا اجرا کند بنابراین یک تعامل و یک حلقه اعتماد و یک تعامل متقابل انسانی بین آن مدیر و نخبه باشد و باید اعتماد بین هر دو در تصمیم‌گیری‌ها بتواند نقش بازی کنند.

وی با اشاره به اینکه ما در همه حوزه‌ها نیازمند نخبه‌ها هستیم افزود: نخبگان در آموزش حرف اول را می‌زنند به خصوص نسل جدید که زیر دست افراد، نسل گذشته هستند و نسل گذشته باید از تجربیات و داده‌های خود استفاده کنند.

وی گفت: نخبگان می‌توانند برای جامعه پذیر بودن نسل جدید و آینده نقش اساسی در حوزه آموزش و پرورش در دانشگاه‌ها و غیره داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه نخبگان می‌توانند در توسعه صنعتی، بازار و کاریابی نقش اساسی داشته باشند بیان کرد: بچه‌ها باید مهارت را یاد بگیرند که روی پای خود بایستند کاری که کشورهای غربی انجام می‌دهند، و نباید به کار دولتی وابستگی داشت، ضمن اینکه جامعه ما یک جامعه رو به صنعت و مهارت، تخصص است و باید آنها تخصص و مهارت را آموزش دهند که بعداً علمش را داشته باشند که جامعه را بسازند.