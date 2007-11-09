نمایشگاه "یاد یار مهربان" در پنج استان برگزار می شود

علی اکبر اشعری رئیس کتابخانه ملی و مبدع طرح نمایشگاه یاد یار مهربان، ضمن اعلام این خبر ابراز امیدواری کرد، این نمایشگاه تا پایان سال در پنج استان دیگر هم برگزار شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی گفت: برگزارکنندگان نمایشگاه یاد یار مهربان هر سال شاهد تجربیات جدیدی در هنگام برگزاری این نمایشگاه هستند. اگر برگزاری نمایشگاه را در سالهای اخیر بررسی کنیم، شاهد رشد دستاوردهای آن خواهیم بود.

مشاور فرهنگی رئیس جمهور با اشاره به شرایطی که برای اهدا و عرضه کتاب در نمایشگاه به وجود آمده است، گفت: نمایشگاه یاد یار مهربان فرصتی مغتنم است تا کتابخانه های مدارس تجهیز شوند. عرضه کتاب و سایر وسایل کمک آموزشی در این نمایشگاه به گونه ای است که بازدیدکنندگان به راحتی می توانند کتابها و وسایل کمک آموزشی را تهیه کنند.

اشعری با ابراز خرسندی از ملی شدن طرح نمایشگاه یاد یار مهربان خاطر نشان کرد: با تعاملی که میان مسئولان برگزارکننده و دولت به وجود آمده است، مبلغ قابل توجه ای به این نمایشگاه اختصاص داده شده و پنجمین نمایشگاه یاد یار مهربان با مشارکت شهرداریهای برخی مناطق در استان تهران در سطح وسیعی در حال برگزاری است.

وی افزود: پس از پایان این نمایشگاه و تا پایان سال جاری نمایشگاه یاد یار مهربان در پنج استان دیگر نیز برگزار خواهد شد و به زودی شرایط سراسری شدن این نمایشگاه فراهم می شود.

وی با اشاره به همکاری وزارت ارشاد با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: این حرکت همسو وهماهنگ زمینه ساز تعامل بیشتر دو نهاد دولتی می شود و همه در سطح وسیع به گسترش فرهنگ کتابخوانی یاری می رسانند.