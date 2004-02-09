  1. سیاست
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۸۲، ۲۱:۴۲

با اعلام نهايي از سوي شوراي نگهبان

تائيد صلاحيت 5627 نامزد انتخاباتي در 28 استان قطعي شد

سرانجام با اعلام نهايي ليست نامزدهاي تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان ، تعداد كانديداهايي كه براي كرسي هاي مجلس هفتم شوراي اسلامي با يكديگر رقابت خواهند كرد به 5627 نفر رسيد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" تعداد كل نامزدهاي تاييد صلاحيت شده نهايي ، به تفكيك هر استان و نيز تهران بزرگ به شرح زير است:

آذربايجان شرقي                300
آذربايجان غربي                129
اردبيل                           79
اصفهان                         430
ايلام                             35
بوشهر                          52
تهران                           254
تهران بزرگ                  1251
چهار محال و بختياري        57
خراسان                        577
خوزستان                      277
زنجان                          111
سمنان                          59
سيستان و بلوچستان            110
فارس                          373
قزوين                          64
قم                              95
كردستان                      51
كرمان                         120
كرمانشاه                      102 
كهكيلويه و بويراحمد        34
گلستان                        171
گيلان                          149  
لرستان                        127
مازندران                     205
مركزي                       140
هرمزگان                     51
همدان                         142
يزد                            82

تمامي كاربران محترم براي مشاهده فهرست نهايي اين اسامي مي‌ توانند به پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان به آدرس  www.irisn.com مراجعه كرده و يا مستقيما از طريق نشاني  http://www.irisn.com/akhbar/1382/13821120/13821120_1.pdf   اين ليست 190 صفحه اي را مشاهده كنند.
کد مطلب 58304

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها