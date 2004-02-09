تائيد صلاحيت 5627 نامزد انتخاباتي در 28 استان قطعي شد

سرانجام با اعلام نهايي ليست نامزدهاي تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان ، تعداد كانديداهايي كه براي كرسي هاي مجلس هفتم شوراي اسلامي با يكديگر رقابت خواهند كرد به 5627 نفر رسيد.