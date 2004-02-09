به گزارش خبرگزاري "مهر" تعداد كل نامزدهاي تاييد صلاحيت شده نهايي ، به تفكيك هر استان و نيز تهران بزرگ به شرح زير است:
آذربايجان شرقي 300
آذربايجان غربي 129
اردبيل 79
اصفهان 430
ايلام 35
بوشهر 52
تهران 254
تهران بزرگ 1251
چهار محال و بختياري 57
خراسان 577
خوزستان 277
زنجان 111
سمنان 59
سيستان و بلوچستان 110
فارس 373
قزوين 64
قم 95
كردستان 51
كرمان 120
كرمانشاه 102
كهكيلويه و بويراحمد 34
گلستان 171
گيلان 149
لرستان 127
مازندران 205
مركزي 140
هرمزگان 51
همدان 142
يزد 82
تمامي كاربران محترم براي مشاهده فهرست نهايي اين اسامي مي توانند به پايگاه اطلاع رساني شوراي نگهبان به آدرس www.irisn.com مراجعه كرده و يا مستقيما از طريق نشاني http://www.irisn.com/akhbar/1382/13821120/13821120_1.pdf اين ليست 190 صفحه اي را مشاهده كنند.
با اعلام نهايي از سوي شوراي نگهبان
تائيد صلاحيت 5627 نامزد انتخاباتي در 28 استان قطعي شد
سرانجام با اعلام نهايي ليست نامزدهاي تاييد صلاحيت شده توسط شوراي نگهبان ، تعداد كانديداهايي كه براي كرسي هاي مجلس هفتم شوراي اسلامي با يكديگر رقابت خواهند كرد به 5627 نفر رسيد.
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