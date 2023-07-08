توقیف ۵ خودروی سواری حامل کالای قاچاق در عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حیدر سوسنی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان عسلویه در اجرای طرح‌های مبارزه با قاچاق کالا و برخورد با خودروهای حامل کالای قاچاق، در پی کسب اخبار واصله مبنی بر بارگیری کالای قاچاق توسط چندین دستگاه خودروی در شهر نخل تقی، مراتب در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: خودروهای مورد نظر که به سمت استان همجوار در حرکت بودند شناسایی و سریعاً ورودی و خروجی مسیر با شگردهای پلیسی مسدود و پنج دستگاه خودروی سواری حامل کالای قاچاق به صورت همزمان توقیف و به مقر انتظامی انتقال داده شد.

سردار سوسنی خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودروهای توقیفی مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی استان بوشهر با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۲۳ میلیارد ریال اعلام کردند، تصریح کرد: در این ارتباط پنج نفر دستگیر که به مراجع ذی صلاح قضائی معرفی شدند.

