ارائه خدمات شرکت آب و فاضلاب به ۸۶۲ هزار مشترک لرستانی

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر اکبریان امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در سه‌ماهه اول سال جاری مردم استان ۱۶۱ هزار تماس با سامانه ۱۲۲ شرکت داشته‌اند که از این تعداد نزدیک ۵۸ هزار تماس با همکاران ارتباط گرفته و حدود ۳۲ هزار حادثه اعلام شده در سامانه برای رفع مشکل به همکاران مختلف شرکت ارجاع داده شده است.

وی تأکید کرد خوشبختانه باتوجه‌به ارتقای سامانه ۱۲۲ شرکت و زیرساخت‌های فراهم شده، سامانه شرکت در شبانه‌روز ظرفیت برقراری ارتباط با مردم را دارد، البته به‌غیراز سامانه ۱۲۲ از طریق ملاقات‌های مردمی و دیدارهای چهره‌به‌چهره با مردم در مکان‌های عمومی این ارتباطات برقرار است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب لرستان، بیان داشت: بیشتر تماس‌ها در حوزه اتفاقات آب و فاضلاب، مشکلات افت فشار آب در روستاها و شناسایی انشعابات غیرمجاز است.

اکبریان، تأکید کرد: اطلاعات تماس‌گیرندگان با سامانه ۱۲۲ شرکت کاملاً محرمانه است و موارد ارجاعی با رعایت همه مقررات انعکاس داده خواهند شد.

وی بیان داشت: در حال حاضر تعداد ۶۰۴ هزار مشترک در حوزه آب و ۲۵۸ هزار مشترک در بخش فاضلاب تحت پوشش خدمات آبفا استان هستند.