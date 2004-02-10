نيروهاي آمريكايي حضور خود را در بغداد كاهش مي دهند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره ، ژنرال " پمارك هرتلنگ" سخنگوي لشگر زرهي آمريكا درعراق با اعلام اين مطلب افزود: هدف ازاين اقدام واگذاري مسئوليت امنيت وحفظ نظم به پليس عراق و نيروهاي دفاع شهري است تا آنها بتوانند وظايف خود را انجام دهند.

وي درتوضيح اين مطلب افزود: نيروهاي تازه نفس آمريكا كه ازپانزدهم آوريل مسئوليت رهبري آنها را به عهده خواهند گرفت در هشت پايگاه ازمجموع 26 پايگاه موجود درشهر بغداد مستقرمي شوند .

با اين حال دكتر" محسن عبد الحميد" رئيس دوره اي شوراي حكومت انتقالي عراق گفت : بين كميته امنيتي ومقامات مسئول براي سازماندهي امورامنيتي درارتباط با حضور نيروهاي آمريكايي درداخل شهرهاي عراق هماهنگيهايي صورت گرفت است.

وي به شبكه الجزيره گفت: اين اولين گام براي عقب نشيني نيروهاي آمريكايي ازداخل شهرهاي عراق است. درهمين راستا سرلشگر" احمد كاظم" معاون امنيتي وزارت كشورعراق اعلام كرده است كه اين وزارتخانه به زودي طرحي براي ايجاد يك كمربندي امنيتي در اطراف شهربغداد وشهرهاي بزرگ آماده خواهد كرد تا تروريستها وجنايت كاران را از بين ببرد.

گفته مي شود، نيروهاي جديد امنيتي عراق از67 هزار پليس، 9 هزارمرزبان، 19 هزار نيروهاي دفاع شهري ، 40 هزار نگهبان تاسيسات دولتي , 1800نفر از نيروهاي ارتش جديد عراق تشكيل مي شود .