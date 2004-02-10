مربي دروازبانان سپاهان : نفتچي در ضد حملات خطرناك است

اسماعيل اردلان مربي دروازبانان تيم سپاهان اصفهان با اعلام اين مطلب به خبرنگاران اعزامي "مهر" به اصفهان افزود : نفتچي با توجه به سابقه بايد تيم خوب و استخوانداري باشد و به دليل نزديكي به فوتبال شرق اروپا و همچنين بازي در خانه حريف مسلما يك نمايش فيزيكي با توجه ويژه به ضدحملات را اجرا خواهد كرد . فرهاد كاظمي سرمربي سپاهان براي اين نوع بازي حريف تدابير ويژه اي دارد .

وي در مورد شانس تيم سپاهان براي صعود از اين گروه و موفقيت در ليگ قهرمانان آسيا گفت : در گروه ما كه الاتحاد عربستان حريف دشواري است ولي اميدوارم كه هم ما و هم ذوب آهن ، بتوانيم با پيروزي ها و نتايج خوب ، شايستگي فوتبال اصفهان و ايران را به نمايش بگذاريم . ذوب آهن هم تيم خوبي دارد و اميدو.اريم كه سنت شكني نمايندگان اصفهان براي حضور در رقابتهاي آسيائي همراه و همگام با موفقيت باشد .

اردلان در مورد وضعيت دروازبانان تيم سپاهان گفت : هر 3 دروازبان تيم ما از آمادگي مطلوبي برخوردار هستند و فكر مي كنم كه با توجه به نظر آقاي كاظمي همچنان كميل ساشكو حفاظت از دروازه تيم ما را عهده دار باشد .

وي در پايان از مديريت باشگاه به خاطر حمايت بي دريغ ، از هوارداران پرشمار سپاهان به دليل تشويق ها و حضور پرشورشان و همچنين از رساته هاي گروهي نيز به خاطر پوشش خوب و شايسته اين رقابتها تشكر و قدرداني كرد .