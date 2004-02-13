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۲۴ بهمن ۱۳۸۲، ۱۳:۲۸

معاون نظام وظيفه عمومي ناجا در گفتگو با " مهر " تاكيد كرد :

كارت هاي پايان خدمت معتبر از طريق سيستم پستي تحويل مي شود

معاون نظام وظيفه عمومي ناجا گفت : كارتهاي معافيت و پايان خدمت معتبر فقط از طريق سيستم پستي به افراد تحويل داده مي شود بنابراين كارتهايي كه به صورت دستي تحويل افراد مي شود فاقد اعتبار بوده و جعلي است .

سردار بهمن كارگر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت : با مكانيزه شدن سيستم صدور كارتهاي معافيت و  پايان خدمت از اين پس تمامي كارتهاي كه در اين خصوص به صورت دستي به مشمولان تحويل شد داده مي شود جعليقلمداد شده و نيروي انتظامي با كساني كه  در اين خصوص فعاليت مي كنند به شدت برخورد خواهد كرد . 

وي  با اشاره به اينكه در يك سال گذشته 20  باند جعل كارتهاي معافيت و پايان خدمت توسط نيروي انتظامي كشف شده  است، افزود :  در  پي  كشف 20 باند جعل كارتهاي معافيت و پايان خدمت ، 500 نفر دستگير شدند و كليه كارتهاي جعلي صادر شده از سوي اين باندها باطل و مبالغ دريافت شده در اين خصوص به حساب دولت ضبط شد .

معاون نظام وظيفه عمومي خاطر نشان كرد : : در ميان 500 نفر دستگير شده 2 نفراز پرسنل نيروي انتظامي بودند كه برخورد لازم با آنان انجام گرفت وعلاوه بر خلع درجه  از نيروي انتظامي نيز اخراج شدند .

 

کد مطلب 58311

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