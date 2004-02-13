كارت هاي پايان خدمت معتبر از طريق سيستم پستي تحويل مي شود

سردار بهمن كارگر در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهرگفت : با مكانيزه شدن سيستم صدور كارتهاي معافيت و پايان خدمت از اين پس تمامي كارتهاي كه در اين خصوص به صورت دستي به مشمولان تحويل شد داده مي شود جعليقلمداد شده و نيروي انتظامي با كساني كه در اين خصوص فعاليت مي كنند به شدت برخورد خواهد كرد .

وي با اشاره به اينكه در يك سال گذشته 20 باند جعل كارتهاي معافيت و پايان خدمت توسط نيروي انتظامي كشف شده است، افزود : در پي كشف 20 باند جعل كارتهاي معافيت و پايان خدمت ، 500 نفر دستگير شدند و كليه كارتهاي جعلي صادر شده از سوي اين باندها باطل و مبالغ دريافت شده در اين خصوص به حساب دولت ضبط شد .

معاون نظام وظيفه عمومي خاطر نشان كرد : : در ميان 500 نفر دستگير شده 2 نفراز پرسنل نيروي انتظامي بودند كه برخورد لازم با آنان انجام گرفت وعلاوه بر خلع درجه از نيروي انتظامي نيز اخراج شدند .