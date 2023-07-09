به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین خورشیدی، معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در دوره توانمند سازی کادر نوجوان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان قم با موضوع تشکیلات، جذب، کادرسازی و توانمندسازی گفت: موضوع تشکیلات در تمام دنیا شناخته شده است اما در ایران اسلامی دارای یک تفاوت نسبت به دیگر کشورهاست.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: مهم‌ترین تفاوت تشکیلات از نگاه ما که مبتنی بر نگاه مقام معظم رهبری است، محوریت تشکیلات است که باید حول محور امام زمان (عج) باشد.

وی با بیان اینکه شاید در ابتدا این نگاه، ذهنی و انتزاعی به نظر برسد تصریح کرد: اما این نگاه کاملاً عملیاتی است به این ترتیب که اگر در تمام این مراحل نگاه ما رضایت امام عصر و خشنودی آن حضرت باشد که همه عالم برآن استوار است و ائمه بشارت آن را داده اند، عملکرد ما عملکردی متفاوت خواهد بود.

خورشیدی خطاب به نوجوانان مسجدی گفت: قرار نیست صرفاً در مسجد کار کنیم بلکه باید هدف بزرگی را دنبال کنیم و آن هم زمینه سازی برای تمدن نوین اسلامی است.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور ادامه داد: تمدن نوین اسلامی مبتنی بر اهداف و افکار اهل بیت (ع) است که خلاصه رفتار و فضائل رسول خداست که می‌تواند برای حل مسائل و مشکلات بر دنیا حکمرانی داشته باشد.

وی با بیان اینکه برای ظهور امام عصر نیازمند این تمدن نوین اسلامی در دنیا هستیم تصریح کرد: برای تحقق این امر نیازمند یک امت اسلامی قوی در دنیا هستیم که در همه ی زمینه‌های فرهنگی، هنری، سیاسی، نظامی، اقتصادی و غیره قوی و سرآمد باشند.

خورشیدی خطاب به حاضرین گفت: نگاه شما نباید تنها معطوف به کانون، شهر و استان خود باشد بلکه شما باید با نگاه تمدنی، کاری را رقم بزنید که در یک محله و یک شهر انجام می‌شود اما تأثیر آن جهانی و بر امت اسلامی تأثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه چنین کاری قابل انجام است گفت: به عنوان مثال سرود سلام فرمانده توانست بر امت اسلامی اثرگذار بوده و در کشورهای مختلف شاهد ساخت این سرود باشیم و فراتر از این سرود حرکت امام خمینی (ره) بود که از شهر قم آغاز شد اما در کل دنیا اثرگذار بود و امت اسلامی را در جای جای دنیا از خواب بیدار کرد.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور با بیان اینکه کارهای فرهنگی باید با نگاه تأثیر بر امت مسلمان باشد تصریح کرد: مجاهدت از ارکان تشکیلات است و همین مجاهدت باعث شد کشورهایی که در ابتدای جنگ با واسطه‌ها و هزینه‌های هنگفت به ما کلاشینکف می‌فروختند امروز در صف خرید ادوات از ما هستند.

وی با اشاره به ضرورت ساماندهی و تشکیلات گفت: ما نیازمند عملکرد اجتماعی و فعال شدن نهادهای اجتماعی هستیم و مسجد مهم‌ترین نهاد اجتماعی است.

خورشیدی با بیان اینکه امروز هم در جنگ هستیم و دفاع مقدس امروز در عرصه فرهنگ و هنر است تصریح کرد: دشمن در اغتشاشات سال گذشته از فرهنگ و جبهه عفاف و حجاب وارد شد و اگر ما به رسالت خود عمل کرده بودیم چنین اتفاقاتی رخ نمی‌داد چرا که خاکریز دشمن در همین جا و از دریچه فرهنگ برپاشده است.

وی با بیان اینکه با تکیه بر توان مردم می‌توان بر دشمن غلبه کرد ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند تا زمانی که هسته‌های مقاومت محله محور تشکیل نشود این مشکلات را خواهیم داشت.

معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور در ادامه به آموزش مباحث تخصصی تشکیلات، جذب، کادرسازی و توانمندسازی و… پرداخت و به سوالات نوجوانان کادر کانون‌های مساجد پاسخ داد.