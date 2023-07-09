برپایی اردوی جهادی دانشجویان علوم پزشکی بجنورد در روستای شیخ

سید احیا سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دانشجویان جهادگر قرارگاه شهید یحیوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با حضور در روستاهای شیخ و خطاب از توابع شهرستان بجنورد، خدمات فرهنگی، بهداشتی و درمانی ارائه دادند.

معاون فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی خراسان شمالی ادامه داد: این برنامه که با حضور ۴۰ دانشجوی ترم‌های آخر در رشته‌های مختلف علوم پزشکی برگزار شد، مردم روستاهای شیخ و خطاب از خدمات بهداشتی و درمانی بهره مند شدند.

وی افزود: همچنین در این برنامه جهادی، ۷ متخصص رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی و ۱۰ نفر از کارکنان دانشگاه حضور داشتند.

سیدی گفت: از مهمترین خدمات ارائه شده می‌توان به خدمات پزشکی، دندانپزشکی، پایش سلامت دانش آموزان و برنامه‌های فرهنگی به مناسبت عید غدیر با همکاری کانون‌های خیریه و هلال احمر اشاره کرد.