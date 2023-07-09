برگزاری اولین همایش ملی «زن، خانواده و امنیت» در قم

طاهره حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری اولین همایش ملی زن، خانواده و امنیت از سوی حوزه علمیه خواهران استان قم اظهار داشت: هدف از برگزاری این همایش فراهم سازی و ایجاد بستر تبادل اطلاعات و افکار و انتقال دانش و تضارب آرای اندیشمندان، اساتید و شکوفایی قلم طلاب و دانشجویان علاقه‌مند در مسئله زن، خانواده و امنیت است.

معاون پژوهش حوزه علمیه خواهران استان قم دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی و جدیدترین متدهای پژوهشی انجام یافته در حوزه زن، خانواده و امنیت، پاسخ صحیح و مناسب به شبهات مسائل امنیت زن و خانواده و دستیابی به راهکارهای مناسب امنیت بیشتر زن و خانواده در جامعه کنونی را از دیگر اهداف این همایش برشمرد.

دبیر اجرایی همایش ملی زن، خانواده و امنیت، با اشاره به محورهای ده‌گانه این همایش ابراز داشت: زن، خانواده، امنیت دینی و اخلاقی؛ زن، خانواده، امنیت بهداشتی و روانی؛ زن، خانواده، امنیت جنسی و جنسیتی؛ زن، خانواده، امنیت زیست محیطی؛ زن، خانواده، امنیت سیاسی و نظامی؛ زن، خانواده، امنیت اقتصادی و اشتغال؛ زن، خانواده، امنیت حقوقی و قضائی؛ زن، خانواده، امنیت علمی، آموزشی، فرهنگی؛ زن، خانواده، امنیت رسانه‌های جمعی و ارتباطات نوین و آینده‌پژوهی امنیت زن و خانواده از محورهای این همایش ملی است.

وی گفت: حوزه علمیه خواهران استان قم با برخورداری از ۱۷ مدرسه علمیه و مؤسسه آموزش عالی حوزوی در سطح ۲، حوزه علمیه خواهران استان قم دارای ۱۷ مدرسه علمیه و مؤسسه آموزش عالی حوزوی در سطح ۲، ۳ و ۴ است که به همین دلیل دارای ظرفیت خوبی در عرصه نویسندگی و تولید محتوای علمی به خصوص در حوزه تدوین مقالات با موضوع زن و خانواده است.

حیاتی بیان داشت: فرآیند این همایش از اول فروردین ماه سال جاری با مشارکت مؤسسه آموزش عالی حوزوی حضرت آمنه (س) آغاز شده و آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات ۳۰ مهرماه سال جاری است که علاقه‌مندان جهت ثبت آثار خود می‌توانند به سایت همایش به نشانی؛ جهت ثبت آثار، به سایت همایش www.wfs-conference.ir مراجعه کنند.