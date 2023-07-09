به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح یکشنبه در دیدار مدیرکل قرآن و عترت وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: وزارت آموزش و پرورش یک وزارتخانه بنیادین و راهبردی است که باید به آن توجه شود چراکه این وزارتخانه باید منابع انسانی تراز انقلاب اسلامی تولید کند و هم توسعه علم و فناوری از این وزارتخانه آغاز می‌شود.

وی گفت: وزارتخانه آموزش و پرورش در عرصه فرهنگ سازی ارزش و آرمان‌های انقلاب اسلامی و ملی باید معماری سطح و ارتقای هویت ملی و دینی دانش آموزان را برنامه ریزی کند و حصار قوی در عرصه صیانت از شخصیت جوانان ما در برابر تهاجم گسترده فرهنگی سیاسی و اجتماعی دشمنان داشته باشد تا آینده ایران و آموزش و پرورش رقم بخورد که این نکته بسیار مهمی است.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه در اغتشاشات سال قبل دشمنان روی آموزش و پرورش تمرکز ویژه‌ای داشت گفت: هرچه بتوانیم جوانان و نوجوانان را مدیریت کنیم موفق‌تر خواهیم بود و گرنه دشمنان آنها را مدیریت خواهند کرد.

آیت الله صفایی بوشهری بر توجه به موضوع اخلاق و شخصیت سازی دانش آموزان تاکید کرد و ابراز داشت: در برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات در کنار توجه به مسئله داوری، توجه به مسئله اخلاق نوجوانان و جوانان بسیار مهم است و باید روی این مسئله کار شود.

وی بیان داشت: بهترین کسی که می‌تواند مدافع نظام و اسلام باشد دانش آموز است و باید این قشر از جامعه را قوی کنیم و در استان بوشهر هم با برنامه ریزی که صورت گرفت طرح دانش آموز تراز انقلاب اسلامی به همراه معلم و مدرسه تراز انقلاب اسلامی را انجام دادیم.