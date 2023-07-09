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۱۸ تیر ۱۴۰۲، ۹:۲۸

استاندار بوشهر تاکید کرد؛

لزوم بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در اداره امور مالیاتی بوشهر

لزوم بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در اداره امور مالیاتی بوشهر

بوشهر- استاندار بوشهر بر لزوم بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت خاطر شهروندان توسط اداره کل امور مالیاتی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده صبح یکشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استان بوشهر استفاده شود.

استاندار راهکارهای لازم را برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت خاطر شهروندان توسط اداره کل امور مالیاتی بیان کرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی در این سازمان اظهار داشت: مالیات پوزها و مالیات خودروهای گران‌قیمت از جمله مسائل و دغدغه‌های مهم این حوزه است که امیدواریم رفع شود.

جواد رستمی عملکرد سال گذشته را بیان و در ارتباط با وضعیت مودیان بزرگ و خرد و برنامه سال جاری، مطالبی بیان کرد.

استاندار بوشهر به مناسبت آغاز هفته مالیات، به صورت سرزده از بخش‌های مختلف اداره کل امور مالیاتی استان بازدید و در جریان روند ارائه خدمات در این سازمان قرار گرفت.

برگزاری نشست با حضور مودیان بزرگ مالیاتی استان در سالن لیان، جلسه با شهرداران و دهیاران استان در ارتباط با ارزش افزوده و نحوه هزینه‌کرد آن، برپایی جلسه با حضور مدیران کل مرتبط با ارزش افزوده و آلایندگی برای بررسی وصول اعتبارات، مکاتبات لازم به منظور تسریع در اجرای قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض آلایندگی و پیشنهادات مربوط به ساز و کار اخذ و نحوه توزیع ارزش افزوده از جمله مصوبات نشست استاندار با مدیران و کارشناسان امور مالیاتی استان بوشهر بود.

کد مطلب 5831449

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