به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده صبح یکشنبه در بازدید از بخش‌های مختلف اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر اظهار داشت: باید از همه ظرفیت‌ها برای ارائه بهترین خدمات به مردم استان بوشهر استفاده شود.

استاندار راهکارهای لازم را برای بهبود کیفیت خدمت‌رسانی به مردم و جلب رضایت خاطر شهروندان توسط اداره کل امور مالیاتی بیان کرد.

مدیر کل امور مالیاتی استان بوشهر در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی در ارتباط با کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی در این سازمان اظهار داشت: مالیات پوزها و مالیات خودروهای گران‌قیمت از جمله مسائل و دغدغه‌های مهم این حوزه است که امیدواریم رفع شود.

جواد رستمی عملکرد سال گذشته را بیان و در ارتباط با وضعیت مودیان بزرگ و خرد و برنامه سال جاری، مطالبی بیان کرد.

استاندار بوشهر به مناسبت آغاز هفته مالیات، به صورت سرزده از بخش‌های مختلف اداره کل امور مالیاتی استان بازدید و در جریان روند ارائه خدمات در این سازمان قرار گرفت.

برگزاری نشست با حضور مودیان بزرگ مالیاتی استان در سالن لیان، جلسه با شهرداران و دهیاران استان در ارتباط با ارزش افزوده و نحوه هزینه‌کرد آن، برپایی جلسه با حضور مدیران کل مرتبط با ارزش افزوده و آلایندگی برای بررسی وصول اعتبارات، مکاتبات لازم به منظور تسریع در اجرای قوانین و مقررات مربوط به اخذ عوارض آلایندگی و پیشنهادات مربوط به ساز و کار اخذ و نحوه توزیع ارزش افزوده از جمله مصوبات نشست استاندار با مدیران و کارشناسان امور مالیاتی استان بوشهر بود.